El Unicaja no sabe ganar los finales de partidos apretados

El Unicaja tiene serios problemas para cerrar los partidos y se le están escapando por pequeños detalles, malas decisiones finales y falta de pizarra, una tremenda cantidad de partidos desde que arrancó el curso. Hasta 14 choques se han resuelto en los últimos segundos. Y de ellos, el equipo malagueño sólo ha ganado tres. Han llegado once derrotas que podrían haber dado un salto espectacular al Unicaja en sus opciones.



Valencia 83-78 Unicaja

La temporada comenzó para el Unicaja con la Supercopa de Las Palmas. El equipo malagueño, tras una mala salida a pista, remontó y Brooks puso el empate: 75-75, a 2:52 del final. Sin embargo, los verdes llegaron desfondados. Con 81-78 a 3,7 segundos aún hubo una oportunidad, pero el Valencia sentenció y pasó a la final: 83-78. No fue un final a vida o muerte, pero sí una conclusión mal gestionada.



Unicaja 68-67 Fenerbahce

La Euroliga se abrió en Málaga con una especie de Supercopa de Europa, entre el campeón de la Eurocup y el de la Euroliga. El Unicaja ganó por 68-67, aunque el Fenerbahce tuvo la última bola para ganar. Sloukas, en un uno contra uno con Alberto Díaz, mandó la bola de la victoria al aro y el Carpena estalló.



Olympiacos 80-75 Unicaja

El equipo llegó a ir perdiendo en El Pireo por 63-48, pero entre Milosavljevic y Musli, con un arreón final de McCallum, el Unicaja se puso a sólo tres: 71-68, a 2:18. En los momentos calientes, Printezis sentenció. Los árbitros ayudaron poco, con un campo atrás y una defensa griega rozando la ilegalidad.



Unicaja 76-80 Brose

Primera gran decepción en Euroliga. El Unicaja dominaba 58-54 al final del tercer cuarto y se dejó remontar: 62-63. Una antideportiva a Shermadini lo complicó todo: 66-73. Nedovic y Brooks lo intentaron, pero el Brose se llevó el triunfo de Málaga por 76-80.



Unicaja 72-73 Baskonia

Todo o nada en la última jugada, en un partido en el que los verdes ganaban 43-35 y luego cedían 59-64. El Baskonia jugó su última bola dentro a Voigtmann, en el debut de Pedro Martínez, y se puso 71-72. Plaza paró el partido a 3,8 segundos y, de un tiempo muerto caótico, sólo salió un pase a Nedovic para que se la jugara más cerca del centro del campo que de la línea de 6,75 metros. La bola no entró y el Unicaja cayó por 72-73.



Unicaja 83-85 Zalgiris

El siguiente encuentro apretado también salió cruz. Y de una forma muy cruel: sobre la bocina. El Unicaja caía por 20 (36-56) y fue capaz de forzar la prórroga contra el Zalgiris en el Martín Carpena. Tuvo el partido en su mano, pero no lo cerró. Y en la última jugada, tras saque de banda, el Zalgiris encontró a Edgaras Ulanovas, que anotó con su zurda desde seis metros: 83-85.



Andorra 66-60 Unicaja

El Unicaja cayó por seis puntos en su visita a Andorra (66-60), pero a sólo unos minutos para el final, y gracias a un par de triples de Sasu Salin, había empatado: 55-55. Y empatado iba el partido hasta que Walker, con un triple a 58,3 segundos, puso al Morabanc con tres arriba. En el carrusel de tiros libres, Jaime Fernández sacó petróleo.



Tenerife 81-77 Unicaja

Tras un mal arranque, el Unicaja se rehizo en La Laguna (49-52), pero el fuelle le duró poco y el Iberostar pasó a dominar: 59-54. Y así sucedió hasta que en la recta final, el encuentro se apretó. Con 79-77 para la conclusión, y a 32 segundos del final, el Unicaja tuvo la posesión. Tras circular la bola, Carlos Suárez tuvo un triple liberado para rematar al Iberostar. Fallan los que tiran y el intento del capitán se fue al aro. El rebote fue para los locales que, desde la línea de personal, pusieron el definitivo 81-77.



Unicaja 74-71 Milán

Tras una mala racha en la gestión de finales de partido (dos triunfos y seis derrotas cuando se llegó en igualdad), el Unicaja por fin supo jugar sus bazas. En casa y en Euroliga, el cuadro verde derrotó 74-71 al Olimpia Milán. Los verdes ganaban 55-53, pero la cosa se puso fea: 60-66. El Unicaja supo, esta vez sí, jugar con el marcador y remontó: 69-66, a 53 segundos. En la guerra del tiro libre, el triunfo se quedó en casa.



Bilbao 70-67 Unicaja

Pero la buena gestión duró poco. En Bilbao, tras la hombrada de ganar al Maccabi en Tel Aviv con suficiencia, el Unicaja pinchó en Bilbao, donde iba ganando 51-60. El escolta argentino Lucio Redivo aprovechó las facilidades defensivas de Nedovic para poner a Bilbao arriba: 63-62, a 2:48. El ataque malagueño fue lamentable. Ni una sola idea bien ejecutada. Alberto Díaz tuvo que «comerse» varias posesiones. El colmo fue un «no triple» de Brooks. El Unicaja, con 69-66, tuvo una última oportunidad. Pero nada... 70-67.



Unicaja 83-85 Valencia

Otra de esas derrotas inexplicables... El Unicaja llegó a ir mandando 56-39. Pero no fue capaz de jugar el baloncesto que le convenía y Valencia, con un colosal Van Rossom y plagado de bajas, remontó: 72-74. El Unicaja se agarró al duelo y volvió a vivir por delante, 83-79 a 1:24. Pero tres jugadas de Abalde, Martínez y Green pusieron el 83-85. El Unicaja, a 4,7 segundos y con saque de banda, tuvo la última jugada. Pero de nuevo no salió nada potable de la pizarra de Plaza y Augustine tuvo que jugarse un balón que no era para él y que no entró.



Zalgiris 79-77 Unicaja

De nuevo un balón final para, al menos, forzar la prórroga. Y de nuevo... ¡agua! McCallum se fue hacia el aro y se encontró un tapón de Ulanovas, el mismo que ganó el partido en Málaga.



Barcelona 73-76 Unicaja

El Unicaja dejó escapar una ventaja de +21 puntos en el último cuarto, tras una exhibición inolvidable en el Palau. Se dejó ir... y Phil Pressey tuvo un triple para forzar la prórroga sobre la bocina. Falló... Gran triunfo con mal sabor de boca.



Unicaja 83-85 Baskonia

Queda reciente lo del Baskonia, ante el que el Unicaja otra vez llegó a igualar en una lección de coraje de Alberto (83-83), pero que tiró por la borda en una horrible última defensa y ya sin tiempos muertos tras haberlos agotado antes de unos tiros libres de Waczynski.