Nedovic y Brooks no viajan a Moscú

Nedovic y Brooks no jugarán en Moscú Arciniega

El Unicaja se entrenó este miércoles en el Palacio de los Deportes Martín Carpena para preparar el partido que el viernes juega en la pista del Khimki Moscú (18 horas). En la sesión no participaron Nemanja Nedovic ni Jeff Brooks, por sendas lesiones de tobillo. Ambos jugadores serán baja para el partido en Rusia, un choque muy importante para los intereses de los verdes de seguir con opciones de clasificarse para el Top 16 continental. Actualmente el Khimki Moscú es séptimo clasificado de la Turkish Airlines Euroleague con un balance de 11 victorias y 9 derrotas empatado con Maccabi Tel Aviv, equipo que delimita los 8 primeros puestos de la tabla.



Nemanja Nedovic sufrió durante el tercer cuarto del partido liguero del pasado sábado en Burgos un esguince de tobillo que le impidió volver a saltar a la cancha. Las pruebas médicas a las que fue sometido este pasado lunes descartaron una lesión de gravedad en el tobillo. El parte médico enviado por la entidad habla de una baja de entre "dos y tres semanas", aunque el propio jugador, a través de las redes sociales, ya ha manifestado su deseo de estar entrenándose la próxima semana.

En el encuentro ante el Burgos también se lesionó Jeff Brooks, que también está fuera de la disciplina del equipo. Brooks se resintió en el esprint final del partido contra el San Pablo de Burgos de un problema que arrastraba la semana anterior en un tobillo. Descansó el domingo, lunes y martes, pero no le ha valido para recuperarse a tiempo de montarse este jueves en el avión camino de Rusia.

Parason dos bajas muy dolorosas ya que ambos son jugadores muy importantes en su rotación.es el jugador más valorado del equipo (14.6) y el que mejor anotación media tiene por partido (15.8) en la competición europea, mientras quees el tercer jugador del Unicaja con mejor valoración (10) en la Euroliga.Con estas dos ausencias, el Unicaja viaja este jueves con una plantilla de solo 11 jugadores para jugar en la pista de Khimki Moscú, donde tendrá que enfrentarse a uno de los jugadores más destacados de la competición,. El escolta es la estrella del conjunto ruso y por él pasan gran parte de los ataques del Khimki Moscú que este año entrena Georgios Bartzokas, ex entrenador del FC Barcelona.Shved es el máximo anotador de lo que llevamos de Euroliga (22.1 pts) y el Unicaja ya lo sufrió en el partido disputado en el Martín Carpena. Ganó el equipo malagueño 93 a 84, pero el conjunto ruso estuvo muy cerca de llevarse algo positivo de Málaga gracias, sobre todo, a los 28 puntos de Shved.Además del excelente jugador ruso, el Khmki cuenta con jugadores de gran talento y experiencia en Europa, como es el caso del excajista. El ex base del Unicaja cumple su primera temporada en el equipo moscovita. Los americanosforman el núcleo duro del Khimki, destacando todos ellos por sus capacidades atléticas y poderío físico.El Unicaja tratará de sumar en Moscú una victoria fuera de Málaga que le mantenga vivo en la lucha por jugar el play off de cuartos de final.