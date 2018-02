Plaza: "El Khimki es un equipo muy fuerte en su casa"

El técnico del Unicaja, Joan Plaza, es consciente de la dificultad que tendrá el Unicaja para tratar de ganar hoy en Moscú, sobre todo por las bajas de Nedovic y Brooks. «Hemos de demostrar que tenemos profundidad, que los que juegan menos lo hacen a buen nivel. Todos dan pasos adelante, Mo juega Euroliga desde hace unas semanas. Dani, él y Dragan deben jugar a gran nivel para ser competitivos. El Khimki es muy fuerte en su casa, tendrá el deseo de ganarnos. El equipo ha entrenado muy bien estos días, a pesar de las bajas de dos jugadores esenciales. Espero un partido complicado», explicó.

Plaza habló de Alexei Shved, el máximo anotador de la competición. «Tienen al jugador más determinante de Europa, tira 20-21 tiros por partidos. No le puedes flotar, tira desde 8-9 metros, puede postear... Shved no está en la NBA porque no quiere, lo tiene todo. Markovic querrá hacer un gran partido, tira bien de tres y asiste. Sus exteriores tiran desde la esquina aprovechando la atracción de Shved. Son muy intensos».

Plaza volvió a hablar del mercado y la posibilidad de que llegue algún refuerzo. «No me han dicho nada, hay muchos equipos buscando jugadores, la Liga australiana acaba, la china también, quizá hay equipos con disposición económica para pagar el resto del contrato y traerlos. No me han dicho nada, pero quiero pensar que Carlos está ahí pendiente. Viene el tramo más importante y hay que estar preparados para traer jugadores que encajen».