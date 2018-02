De reojo, la Copa del Rey

El pasado sábado había un partidazo en Los Guindos, el equipo EBA de Unicaja ante el Cazorla (líder del grupo D) y allí me fui a ver a los chavales. Partidazo de los locales, ganaron por 20 puntos ante un grupo que hablaba en inglés, pues la mitad son extranjeros. Los dos bases de primer año (Alessandro y Lucas) hicieron 52 de valoración entre ambos y Morgan que, tras liarla en Hospitalet (Euroleague Júnior) donde hizo un día mas de 50 de valoración, con dos metros «pelaos», dio una exhibición de juego con 17 años ante hombres que le pasaban en kilos y kilómetros.

Era sábado por la tarde y el primer equipo jugaba en Burgos, allí apareció Mo Soluade, en Los Guindos, donde se ha hecho como jugador, pasándole bolas a los niños en la cancha, después de sus fenomenales partidos de Euroliga pasados. Da gusto ver a estos chavales que en su día de descanso, lejos de encerrarse en sus casas, vienen a ver al equipo EBA con la sonrisa por bandera.

Tras el buen partido en Burgos, la clasificación dice que Unicaja es cuarto, a una victoria del segundo. 5 victorias seguidas en Liga que disparan las aspiraciones del equipo de Los Guindos a tres semanas de la Copa del Rey. Por otro lado, todavía vivo de cara a la fase final de la Euroliga, el equipo parece que empieza a gustarse en la cancha. A pesar de la derrota en el Carpena el pasado Jueves (qué partidazo del Baskonia, ¡17 triples!) al grupo se le ve cómodo.

Y llegaron las lesiones, con el calendario de este año, lo normal es que ocurran percances y para esto Unicaja tiene una plantilla amplia. Con las duras bajas de Nedovic y Brooks (sin duda dos de los jugadores mas en forma del equipo) se presenta un viaje complicado a Moscú. Para estropearle la tarde a Shved & Co. el arma defensiva de las últimas dos semanas puede funcionar. Con los buenos partidos de Adam, Dani y Sasu últimamente más la aportación de Mo dando muchísima energía en ambas partes de la cancha puede funcionar ante un gran equipo como el Khimki.

La lesión de Brooks, con Shermadini rindiendo a su nivel, Augustine y Suárez con su solidez y Viny que seguro estará preparado, se puede solucionar.

Para ganar hoy

1) Ante la pérdida de talento ofensivo los bases tienen que ser más creadores, la aportación de McCallum se antoja decisiva.

2) La defensa sobre Shved (22 pts 5 asis) es clave. Hasta 17 triples es capaz de tirar y no se corta haciéndolo.

3) Ojo con la defense sobre Honeycutt (9 pts 5 reb 11 val 50% T3p), un ala-pívot que sin Brooks puede crear un buen dolor de cabeza, mucha calidad y puntos en sus manos desde que volvió al equipo.

4) Ambición por ganar, ellos deben hacerlo si quieren seguir bien posicionados para entrar en el «sweet 8». Perder como en casa vs Baskonia debe hacer incrementar el nivel de «mala leche» para ganar on the road.

Khimki Moscú Region

Siendo el 2° equipo que mas triples tira en esta Euroliga (27 por partido) siempre terminan sus partidos tras los 40 minutos (Unicaja ha jugado 5 prórrogas ya en 20 partidos).

Tras Shved y Honeycutt, claves hoy, destacan Anderson (10 pts 3 reb 34% T3p 15 val últ 3 part); el ex-Unicaja Markovic (7 pts 6 asis 30% T3p), que jugó un mal partido en Málaga y tendrá ganas hoy; y Malcolm Thomas (7 pts 5 reb), que suele jugar cómodo ante pívots mas altos que él. Me sigue extrañando la baja aportación de Marko Todorovic que desde su llegada a Moscú no ha rendido igual que hizo en España.

En Moscú hoy y el domingo en Málaga contra el UCAM Murcia. Fin de semana importante para ver la reacción del equipo ante las adversidades. ¡Suerte!