Nedovic mejora y Brooks empeora

Nemanja Nedovic y Jeff Brooks volvieron a ser bajas en el Unicaja. Los dos jugadores se lesionaron el tobillo en Burgos, el sábado de la pasada semana, y ambos fueron ya baja en Moscú ante el Khimki. A "Nedo" se le diagnosticó un esguince de grado dos y una baja de entre dos y tres semanas. Con Brooks se esperaba que, con un par de días de descanso, todo mejorara y pudiera estar ya recuperado. Sin embargo, la recuperación de ambos ha sido radicalmente opuesta: Nedovic estará antes de lo previsto y Brooks requiere aún mayor tiempo de espera. De hecho al americano se le van a practicar este lunes nuevas pruebas radiológicas para calibrar la evolución del edema óseo que sufre en su tobillo afectado.

Nedovic es la cara positiva, ya que el jugador avanza muy bien de su esguince de tobillo. Tanto, que se espera que esta misma semana pueda entrenarse ya con el grupo. El propio Joan Plaza no ha descartado ni siquiera que pueda jugar el próximo sábado en Vitoria en la Liga Endesa. Una excelente noticia, aunque a Plaza le preocupa Brooks. El americano tiene un edema óseo en la articulación y su mejoría no avanza. De hecho se le van a hacer nuevas pruebas médicas.

"Jeff parecía que iba a ser algo transitorio pero es un edema, un tema jodido, ya que con cualquier impacto te resientes. Hay que agradecerle que jugara con dolor. Jeff ha sido capaz de jugar con dolor y con riesgo de lesionarse a mayores", explicó Plaza este domingo.

La noticia positiva de la enfermería malagueña es que Nemanja Nedovic ha mejorado. "Nedo está teniendo buenas sensaciones y estamos esperanzados a que pueda llegar a Baskonia. Tenemos en el horizonte una Copa del Rey y queremos que lleguen con dinámica. No queremos acelerar nada. Estamos a expensas, de fisios y médicos, y de sus propias sensaciones. No son lesiones fáciles, sino de sensaciones. No están entrenando con nosotros", matizó el entrenador verde.