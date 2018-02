Plaza: "Seguimos creciendo"

El Unicaja consiguió un valioso triunfo ante el UCAM Murcia este domingo en el Martín Carpena, la sexta victoria consecutiva en la Liga Endesa, y Joan Plaza, el entrenador verde, felicitó a sus jugadores por el esfuerzo tras regresar de Moscú sin dormir el viernes y sacar adelante este encuentro. "Este tipo de partido es muy difícil de jugar, por la tralla que llevamos encima y porque es un rival muy duro, bien entrenado, tiene calidad, es de los que más faltas cometen en la Liga. Es difícil de ganar en cualquier condición y más en las que estábamos. Teníamos las piernas pesadas y no controlamos el rebote defensivo, a pesar del gran trabajo de James y Dani, que han estado como animales. El rebote ha sido el termómetro. Cuando lo hemos controlado, como en el segundo cuarto o el tercero, se ha notado", resumió el técnico.

Plaza detecta la mejoría del equipo, su mayor solidez y aún espera seguir dando pasos adelante en este sentido. "Desde hace muchas semanas decimos que el equipo dio un salto de calidad a principios de diciembre. Cuando se pierde ahora es por rentas escasas. Y eso significa que el equipo está en esa línea de madurez. Hemos tenido a cuatro jugadores de la cantera, jugando todos, más o menos, contra el UCAM. Y el equipo no se desarma, sin Nedovic ni Brooks. Estamos en esa línea de madurez que esperamos mejorar en cuanto recuperemos a los lesionados".

Plaza pidió a todos que se tenga tacto en estos momentos. "Es muy importante que la gente entienda que los jugadores pasan en la temporada por subidas y bajadas, con dientes de sierra. Lo peor que se puede hacer es estar hiperexigente con ellos. Hay que estar al lado del que falla un tiro libre o pierda un uno contra uno o se le escape un rebote. Nuestros jugadores son éticamente muy buenos profesionales, de los mejores que he tenido en mi carrera. Con nuestras limitaciones, y porque somos imperfectos, yo el primero. Es importante que la gente lo entienda. Estoy contento por ello, los parámetros son positivos para nosotros. Seguimos creciendo en la clasificación", explicó

Sobre la racha de seis victorias consecutivas en la ACB, Plaza afirmó que no la esperaba, pero que sí sabía que este curso iban a ir y venir buenas y malas rachitas. "Hablamos hace meses de que hay rachas, negativas y buenas. Y había que intentar que las rachas negativas, en las que compites con mejores que tú, tengas opciones de ganar, compitiendo y compitiendo. Pero cuando hilvanamos derrotas, parecía que estábamos peor. No esperaba ganar seis partidos consecutivos en la ACB. Es difícil ganar en muchas canchas. Sí pensaba que podíamos enganchar buenas rachas. Espero que podamos volver a coger buenas rachas, también en Euroliga".

Ibon Navarro: "Hemos salido al tercer cuarto de una forma indigna"

El entrenador del UCAM Murcia, Ibon Navarro, explicó que la clave de la derrota de su equipo fue el mal tercer cuarto y dijo: "Hay un partido que es la primera parte y el último cuarto, en los que hicimos lo que queríamos hacer, plantear un partido incómodo al Unicaja. Y luego el tercer cuarto, que hemos salido de una forma indigna. No podemos salir con falta de energía, de chispa, dormidos. Ellos no han estado acertados en ese inicio porque la sangría habría sido total. Y eso ha marcado el partido. Se decide en esos cinco minutos. No te puedes coger ni dos minutos de descanso porque te cuesta el partido".

Navarro continuó: "Ellos no han dormido la noche del viernes y no puedo hablar de cansancio. No hemos tenido el deseo ni la concentración de ir a por el partido. Nos ha pasado por encima un tsunami en ese tercer cuarto. Ellos venían como venían. No puedo hablar de cansancio, me parece una falta de respeto. Lo tenemos, pero hay que saber jugar con ello, como ha sabido jugar el Unicaja. El partido se rompió por falta de determinación nuestra", acabó.