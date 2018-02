Las pruebas descartan una lesión de gravedad de Brooks

El Unicaja ha informado a primera hora de la tarde que las pruebas médicas a las que ha sido sometido Jeff Brooks han descartado una lesión de gravedad en su tobillo, por lo que se mantendrá unos días más alejado de la dinámica del equipo y se espera que Joan Plaza pueda contar con él más pronto que tarde. El edema óseo que sufre comienza a remitir y, según informa el club, "no presenta lesión de gravedad, por lo que continuará con su proceso de rehabilitación".

Buenas noticias, ya que Joan Plaza había comunicado el domingo por la tarde, tras la victoria del Unicaja ante el UCAM de Murcia, que el jugador evolucionaba peor de lo que se esperaba y que este lunes se sometía a una nueva revisión radiológica en el Hospital Quirón. El jugador, tras la nueva revisión, se irá incorporando paulatinamente al grupo. Parece precipitado verle jugar este jueves ante el Anadolu Efes en Euroliga, pero no hay que descartarle para el sábado en Vitoria.

También llegan buenas noticias de la enfermería malagueña por Nemanja Nedovic. "Nedo", según informó el propio Joan Plaza, está teniendo buenas sensaciones e incluso podrá llegar para jugar el sábado contra el Baskonia. "Tenemos en el horizonte una Copa del Rey y queremos que lleguen con dinámica. No queremos acelerar nada. Estamos a expensas, de fisios y médicos, y de sus propias sensaciones. No son lesiones fáciles, sino de sensaciones. No están entrenando con nosotros", matizó el entrenador verde.

Los dos jugadores se lesionaron ante el Burgos el sábado de la semana anterior, aunque Brooks ya arrastraba molestias en ese tobillo desde hacía más de un mes, ya que ha vivido varios esguinces, de mayor y menor intensidad, durante esta temporada. Tanto en varios partidos como en algún entrenamiento. Todo eso ha provocado que se forme un edema óseo que, según las pruebas a las que ha sido sometido, ya van remitiendo.