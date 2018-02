Plaza y su modelo de club

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, se mostró partidario de seguir una línea común dentro de la entidad, evitando cambios durante la temporada, porque según él, eso es "síntoma de madurez", y pidió comprensión a todos por esa línea de actuación. "Es síntoma de estabilidad, de madurez, de que hay una idea asumida por parte de un equipo. Luego, claro, nos apetecen cosas. El ying y el yang siempre está presente. Si no están Nedovic y Brooks, pues jugarán cuatro canteranos. No se puede jugar a la baraja española y al póker al mismo tiempo. En estos cuatro años y medio, el club, secretario técnico y presidente hemos tratado de ser un equipo muy estable, no como en otra época", apuntó Plaza.

Todo esto vino a colación porque el Unicaja afronta una semana de doble partido, en la que los rivales, Anadolu Efes y Baskonia, han cambiado de "entrenador, de ayudantes y de jugadores", explicó Plaza. "El 70% de equipos de equipos de la Euroliga, no es científico, y de la ACB ha cambiado de jugadores, entrenadores o asistentes. Estamos pertrechados en nuestro estilo. Somos conscientes de nuestro estilo. Ellos han cambiado al entrenador, asistentes y jugadores. Y eso no lo queremos. El partido es difícil. Son nombres que estuvieron en la terna de Madrid o Efes. El nivel presupuestario es brutal", explicó sobre el Anadolu Efes. Y también tuvo palabras para el Baskonia, el rival del sábado. "Jugamos este fin de semana también con un equipo que ha cambiado de entrenador. Y esa es mala señal. Otra cosas es que encuentres una perla que te enriquezca, que te mejore. Pero fichando entrenadores, a jugadores? Es síntoma de que la planificación no fue todo lo buena que se pensó. Entrar en dinámica de jugadores de pagar a jugadores para que se vayan o pagar para que vengan, pagando incluso buyout como hizo Valencia con Sergi García. Es síntoma de madurez del club y del espónsor", destacó.