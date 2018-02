El Unicaja se aferra a las matemáticas en Europa

El Unicaja superó al Efes turco y mantiene vivas sus esperanzas de acabar la primera fase de la Euroliga entre los 8 primeros para poder jugar el play off de cuartos de final. El partido tuvo un claro dominio cajista desde el salto inicial, con ventajas siempre por encima o rondando los 10 puntos, aunque el rival llegó a ponerse a 2 en el esprint final del último cuarto. Dos triples del polaco Adam Waczynski, cuando más apretaba el Efes, sentenciaron el partido y sirven para que el Unicaja mantenga sus opciones de play off a falta de 8 jornadas de esta liguilla. Así fue el cuarto a cuarto del partido:





