Los horarios de la ACB, sin piedad con el Unicaja

El calendario es realmente duro para el Unicaja y el resto de equipos de Euroliga, y Joan Plaza pidió a la ACB mayor comprensión y «sentido común» a la hora de establecer los horarios de los partidos de la Liga Endesa por «respeto a los propios jugadores y al espectáculo», manifestó el técnico. Y es que el Unicaja está sufriendo en sus carnes lo estricto del calendario y también una nula colaboración por parte de la ACB. La Liga, a través de Movistar, que es la encargada de realizar la distribución de horarios de los partidos según le interese para componer su parrilla baloncestística, no deja pasar una al Unicaja. No le da «vidilla». Y siempre que la Euroliga le ha situado los partidos en jueves, la ACB le ha obligado a jugar en sábado, en vez de darle «cuartelillo» y ponerle sus encuentros en domingo.

Volverá a ocurrir esta semana. Sin ir más lejos, el equipo malagueño juega hoy jueves en Euroliga ante el Anadolu Efes (20.45) y volverá a hacerlo en la ACB contra el Baskonia, otro equipo de la máxima competición, el sábado a las 19.00 horas. «No entiendo la regla que no nos permita jugar a los equipos de Euroliga los domingos por la tarde... Jugamos en 36 horas ante Baskonia. No lo entiendo. La pasada semana, tras jugar en Moscú, luego vi en casa al equipo cansado y pesado, con las piernas pesadas. Se fallan tiros muy cómodos. Es un calendario muy duro», reivindicó el entrenador verde.

La asamblea de la ACB aprobó en 2017 la obligatoriedad de que haya un descanso mínimo de 42 horas entre un partido y otro. Es decir, que el Unicaja o cualquiera de Euroliga que acabe a las 23.00 horas el partido del jueves su encuentro de ACB tiene que disputarse, como mínimo, el sábado a partir de las 19.00 horas. Y esa normativa la cumple de forma estricta el Unicaja, que no recibe «cariño» por parte de la ACB. Porque, si juega el jueves, ¿no sería más lógico volver a hacerlo el domingo?

«Si respetamos la competición y a los jugadores, pues hay que jugar el domingo por la noche. Sería un gran horario. Jugar un sábado jugando el jueves... Llevamos un tiempo en esa disposición. Es fácil encontrar soluciones si queremos», zanjó el preparado verde.

No le falta razón a Plaza. Cada vez que Movistar ha tenido la ocasión de darle más descanso al Unicaja en ACB porque jugó el jueves la Euroliga no lo ha hecho. Desde el primer al último día. Desde el primer día de competición. El Unicaja, recuérdenlo, arrancó la Euroliga en casa ante el Fenerbahce, un jueves 12 de octubre. Y el siguiente encuentro verde fue situado el sábado, en vez del domingo. El derbi andaluz contra el Real Betis Energía Plus se jugó el sábado.

En la primera semana de tres partidos del curso, el Unicaja jugó ante el Zalgiris el martes 14 de noviembre en Málaga y el jueves en Madrid, ambos con derrota, por cierto. Su tercer partido fue en Andorra y la ACB lo situó el domingo en horario matinal, en vez de hacerlo por la tarde, como pide Plaza. Se trata, además, de una semana triple, y con desplazamiento a Andorra, el más largo de todos en ACB. Sólo en una ocasión mostró algo de piedad la competición española. El Unicaja jugó en Euroliga un jueves en Vitoria y su encuentro en la ACB lo disputó el domingo en Zaragoza. Eso sí, por la mañana. No por la tarde, como se lamentó ayer el entrenador catalán.

Poco después, el Unicaja recibió al Khimki un jueves y la ACB le situó su encuentro en Tenerife el sábado por la tarde. Poco descanso y un viaje también muy largo. Ocurrió lo mismo a final de año, cuando el plantel cajista jugó en Tel Aviv un jueves y luego lo hizo el sábado en Bilbao. Poco después, el 4 de enero, tras haber jugado ya el día 2 en Euroliga, el Unicaja jugó ante el Valencia Basket. La ACB le hizo jugar el sábado día 6, en pleno día de Reyes, contra el Obradoiro. Muy contradictorio en una semana de tres encuentros, estando el domingo tan a mano.

Hace un par de semanas se repitió el modus operandi. Jornada de Euroliga en jueves, contra el Baskonia en Málaga. Y el sábado, en vez de hacerlo en domingo, partido ACB en Burgos, otra ciudad a la que no hay conexiones directas. Esta semana vuelve a suceder: jueves ante el Anadolu Efes y sábado con Baskonia. Incomprensible...