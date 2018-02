Los jugadores del Unicaja secundan la huelga

El vestuario del Unicaja secunda la huelga anunciada este jueves por la tarde por la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), que ha roto las negociaciones con los representantes de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). El presidente del colectivo de jugadores, Alfonso Reyes, anunció la huelga que comenzará el miércoles día 14 y que, por lo tanto, suspendería la celebración de la Copa del Rey.

Los jugadores del Unicaja apoyan esta huelga. La pasada semana, Rafa Jofresa, secretario general de la ABP, mantuvo una reunión con la plantilla cajista para explicarle cuáles eran las dos posturas y para pedir el apoyo del equipo malagueño en caso de una huelga. El vestuario verde lo debatió y comunicó a la ABP que contara con su apoyo en caso de convocar el paro. Ahora, el desafío está en marcha y la plantilla del Unicaja apoya a la ABP, tal y como han explicado a este periódico dos pesos pesados del vestuario malagueño a la conclusión del Unicaja-Anadolu Efes.

Alberto Díaz explicó cómo estaban las cosas. "Al final es algo que nosotros no queremos realmente, porque es algo que no nos gusta y nosotros queremos jugar, pero bueno, al final todos los jugadores, no sólo nuestro equipo, ha tomado una decisión y nosotros como jugadores tenemos que estar a la altura para estar con el resto de compañeros de nuestra profesión. Y al final, los ámbitos que hay extradeportivos sabemos más o menos lo que hay encima de la mesa. Ya hay gente que trabaja en eso y bueno, estamos sólo esperando que haya una buena comunicación, que se arreglen las cosas y nosotros estamos esperando".

Nemanja Nedovic lo tiene muy claro: "Hemos tenido una reunión con la ABP y nos han explicado cuál es el problema. Hemos tomado una decisión colectiva. Espero que lo puedan resolver. Tienen un poquito de más tiempo pero es que es una decisión colectiva. Entiendo y esto va a mostar que somos serios. Que somos un colectivo unido. Somos jugadores. Todo esto no existe sin nosotros. Es bueno que estemos mostrando unión. Yo y todo el equipo hemos tomado la decisión".

Alberto Díaz indicó que es una decisión de todos los jugadores de todos los equipos de la ACB. "Todos los vestuarios de todos los clubes, al final. Todos hemos tomado la decisión conjunta. No sólo el vestuario nuestro si no todos, tanto los de la Copa como los que no va a la Copa, nosotros no queremos ir contra nadie. Ni nuestra idea es causar ningún mal ambiente. Sólo queremos una serie de derechos que al final la huelga la tienen todos los trabajadores españoles. Somos los primeros que quieren que se sienten, que se negocie, que se aclare, que se acabe en un buen acuerdo por las dos partes y poder jugar", continuó el base canterano.

El malagueño señaló que tras la reunión con Jofresa, el miembro de la ABP les contó "lo que ellos querían pedir". "Que es prácticamente el convenio de ahora con algunas cosas que añadir y eso es lo que ellos están planteando. No es cosas mismo, todos los equipos han estado ahí y estamos con nuestros compañeros".

La amenaza de huelga está sobre la mesa. La ABP la ha anunciado para la próxima Copa del Rey y la plantilla del Unicaja va a secundarla y a apoyarla. En apenas cinco días han de reconducirse las negociaciones.