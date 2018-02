Nedovic está disponible contra Baskonia y Brooks sigue de baja

El escolta Nemanja Nedovic ya tiene el alta médica tras su lesión de grado dos del tobillo derecho, se encuentra recuperado y este viernes podrá viajar con el equipo para jugar en el encuentro de ACB que el Unicaja disputará este próximo sábado en el Buesa Arena. "Nedo" representa la buena noticia de la enfermería malagueña, en la que sigue como inquilino Jeff Brooks. El edema óseo del tobillo de Brooks mejora lentamente y el americano no podrá todavía jugar, por lo que seguirá con el tratamiento para seguir dando pasos en su recuperación y poder llegar para jugar la Copa del Rey. Si es que, finalmente, se disputa, ya que hay planteada una huelga de jugadores, que el vestuario del Unicaja respalda.

Los dos jugadores fueron baja de nuevo en el encuentro de este jueves que el Unicaja disputó ante el Anadolu Efes, con un meritorio triunfo para los malagueños. "Nedo" realizó el calentamiento previo al partido pero luego no se visitió de corto. El tobillo derecho del serbio está muy mejorado y se espera que Joan Plaza pueda contar con él para el choque de Vitoria. El jugador viajará al País Vasco con el resto de sus compañeros y podrá volver a jugar, tras dos semanas de baja. Dependerá, eso sí, de Plaza. "Nedo" se encuentra ya recuperado y disponible y lo ideal es que recupere el punto físico que da la competición. También existe la posibilidad de que Plaza prefiera reservarlo y no correr riesgos.

Nedovic fue dado de baja la semana pasada debido a su esguince tobillo y Morayo Soluade entró por él en la Liga Endesa. Antes de las 20.00 horas el Unicaja debe tomar la decisión y activar la ficha de Nedovic. El Unicaja no tiene por qué dar de baja a Soluade, ya que podría hacerlo con Brooks. Y es que, si Nedovic es la cara amable de la enfermería, Brooks representa la menos positiva. El ala-pívot aún no está recuperado de su esguince con edema óseo. Sigue con tratamiento y no podrá jugar en Vitoria.

Sí que Joan Plaza abrió la posibilidad en su comparecencia tras el triunfo ante el Efes para que Brooks viajara con el equipo para hacer grupo y continuar con su recuperación con el resto de sus compañeros. Pero de ningún modo podrá vestirse de corto y jugar en el Buesa Arena. La idea del cuerpo técnico y médico es reservar al jugador con pasaporte italiano, que no tendría problemas, con unos días más de descanso, para poder jugar en la Copa del Rey.