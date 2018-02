Plaza: "Agradezco a los jugadores que tomen roles más importantes ante las bajas"

Joan Plaza se mostró satisfecho por la victoria del Unicaja sobre el Efes, que permite a los verdes mantener vivas sus opciones de acceder al play off de cuartos de final. "Estos partidos son complicados porque como están atrás en la clasificación parece que es fácil. El partido, si dejamos a un lado las pérdidas, ha sido positivo. Tuvimos buenos porcentajes de tiro y una buena noche en rebotes. Conseguimos casi 20 puntos en transición tras rebote. Ellos estuvieron muy agresivos en líneas de pase en la segunda parte y nosotros fallamos, aunque hay que estar en la piel de los jugadores. No obstante, es muy positivo ganar a este equipo y en nuestra casa", dijo el catalán.

El técnico verde puso en valor el triunfo por las ausencias de Nedovic y de Jeff Brooks y afirmó que los problemas físicos de Shermadini, por los que incluso abandonó la pista hacia el vestuario, en el tercer cuarto, no parecen graves. "Por fortuna lo de Shermadini en el gemelo parece que no es importante. Nunca hago bandera de las bajas, pero tiene mucho más valor de lo que la gente reconoce ganar sin dos jugadores tan importantes como Nedovic y Brooks o poniendo a cuatro canteranos en pista. Agradezco a los jugadores que tomen roles más importantes de los que han tenido hasta ahora", aseguró.

En el esprint final del partido fue clave la aportación de Waczynski y Milosavlejevic, jugadores por los que fue cuestionado Plaza. "Con Milosavljevic y Waczynski insistimos para que vayan evolucionando. Dragan tiene un margen de mejora brutal. No lo hace porque acaba de llegar y prioriza el rol de los demás y él es muy prudente. Puede defender en Europa en las tres posiciones exteriores y quizás también a ala-pívots. Él puede tener rachas de tiro muy buenas, pero no tiene que estar esperando a tener esas rachas. Debe darnos más estabilidad y esa estabilidad irá viniendo. Hoy ha jugado de escolta, estamos en proceso de mejora y en años venideros, conmigo o con otro, será un jugador clave en Málaga", vaticinó.

Respecto al partido de este fin de semana en Liga, en Vitoria, Plaza espera más suerte que en los anteriores choques ante el equipo vasco. "Sería hasta justo que ganáramos al Baskonia después de las tres derrotas ajustadas con ellos. Sería un buen momento para ganar allí. Si no nos rompen el partido y llegamos al final con opciones, sería justo hasta ganar. Brooks no tiene ninguna opción de jugar y Nedovic veremos mañana si viaja o no. Antes de ir haremos una prueba con él y decidiremos. Podría viajar y no jugar, pero eso no lo sabremos hasta poco antes de coger el avión. Yo tengo una máxima que para vestirse un jugador tiene que hacer los dos últimos entrenos. Ahora eso no puede ser porque no hay tiempo para tantos entrenamientos, pero habrá que ver si puede estar o no. Tenemos hasta las 8 de la tarde para dar la lista de 12 convocados a la ACB".

Por último, Plaza habló sobre la amenaza de huelga que los jugadores mantienen sobre la Copa del Rey por la ruptura de negociaciones sobre el convenio con la ACB." Sería muy mala señal no encontrar punto de encuentro entre patronal y jugadores. Esto viene arrastrándose desde hace muchos años y deben arreglarlo. Los tiempos han ido cambiando. Hace muchos años había preocupación por los comunitarios. Los jugadores deben entender la mundialización. También hay 200 entrenadores aque salen cada año de la academia y quieren nuestros puestos. El transfondo de la negociación no lo sé, pero sería una pequeña catástrofe no jugar la Copa del Rey".

Por su parte, Ergin Ataman, entrenador del Anadolu Efes, se mostró resignado por la derrota de su equipo y lamentó el mal arranque de partido. "Empezamos terriblemente mal. Es difícil motivar al equipo. Nos vimos enseguida 15 ó 16 abajo. En la segunda parte mejoramos nuestra selección de tiro y tuvimos opciones para remontar. El juego de Waczynski y Milosavljevic provocó que el Unicaja ganara el partido".