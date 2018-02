Contra el Real Madrid... y la historia

Las estadísticas están en contra de los intereses de un Unicaja que tendrá que superar la maldición que acompaña a los equipos que pierden en Liga la jornada anterior a la Copa y que tendrá, además, en frente, al vigente campeón de las últimas cuatro ediciones coperas, lo que supone 12 partidos seguidos ganados de forma consecutiva desde la edición de Málaga 2014

No tuvo suerte el Unicaja en el sorteo de emparejamientos de esta Copa del Rey de Las Palmas 2018, que ya asoma por el horizonte. El equipo cajista acudió aquel día al reparto de la «suerte» en el bombo de los que no eran cabezas de serie, con el único objetivo de evitar al intratable líder, Real Madrid. La Diosa Fortuna le dio la espalda al conjunto verde, que quedó emparejado con los merengues, en un choque de cuartos de final que si nos atenemos a la historia amenaza con derrota a las primeras de cambio. Eso sí, como las estadísticas están para romperlas y la historia es un libro abierto que hay que escribir cada día, habrá que ser optimistas. Porque si no...



Copa tras derrota liguera

El Unicaja tiene un reto por delante que solo han conseguido cuatro equipos en las últimas 20 temporadas

En las 20 últimas ediciones de la Copa del Rey solo cuatro campeones llegaron al torneo perdiendo su último compromiso de Liga Regular, situación en la que afronta el Unicaja esta cita copera de Gran Canaria, tras caer el sábado en su visita al Baskonia, en el Buesa Arena, por un contundente 98-76. La última vez fue precisamente la pasada temporada, cuando el Real Madrid ganó la Copa de Vitoria 2017 después de perder el fin de semana anterior en el Martín Carpena, por 82-78, ante el Unicaja. Antes de 2017, el último en lograr el título perdiendo su choque inmediatamente anterior fue el TAU Cerámica en la edición de Madrid de 2009 (ganó aquella final al Unicaja, tras prórroga). El FC Barcelona dirigido por Dusko Ivanovic en 2007 y el mismo conjunto azulgrana liderado por Pau Gasol en la Copa de Málaga 2001 son los dos otros equipos que ganaron la Copa del Rey tras perder su último encuentro de ACB.

En lo que se refiere a esta Copa de 2018, el Unicaja, el Montakit Fuenlabrada y el Iberostar Tenerife son los que llegan al torneo del k.o con derrota liguera previa. Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia y Herbalife Gran Canaria ganaron este pasado fin de semana sus respectivos partidos en la competición liguera.



Favorito real Madrid

El líder al acabar la primera vuelta liguera ha ganado seis de las últimas 10 ediciones de la Copa del Rey

En doce de las quince últimas fases finales de la Copa del Rey, un cabeza de serie siempre cayó en el primer partido de los cuartos de final. La pasada edición, por ejemplo, cedió el Iberostar Tenerife (3º) ante el anfitrión Baskonia en cuartos de final.

Si bien este dato es positivo para los intereses del Unicaja, que no es cabeza de serie en esta Copa, lo cierto es que los números avalan al campeón de la primera vuelta -precisamente su rival de este jueves, Real Madrid- como favorito al triunfo no solo en el cruce de cuartos, sino también en la propia Copa del Rey.

Y es que si a finales de la década de los noventa, hubo equipos clasificados entre la quinta y la octava posición que consiguieron levantar el trofeo, en las últimas diez ediciones la sorpresa ha quedado algo más aparcada. De hecho, en 6 de las 10 últimas ediciones, el ganador fue el equipo que finalizó en primera posición tras la primera vuelta.

Cabe destacar que ha habido campeones que se han clasificado en cualquiera de las ocho posiciones exceptuando la sexta, que esta temporada ha ocupado el Baskonia al finalizar la jornada 17. El Unicaja, en Zaragoza 2005, ganó la Copa del Rey tras haberse clasificado en la última posición, la octava, un hecho que no se ha vuelto nunca a repetir desde entonces.

R.M.: 12 victorias seguidas

El rival del Unicaja en los cuartos de final lleva cuatro títulos consecutivos de Copa del Rey

El Real Madrid logró hace ahora doce meses en Vitoria-Gasteiz su cuarta Copa del Rey consecutiva y la quinta en seis años. El idilio del equipo blanco con el torneo del k.o arrancó con el título de Barcelona 2012, el que cortaba una sequía de 19 años sin alzar el trofeo copero. En 2013 cayeron eliminados en cuartos de final, tras dos prórrogas, ante el FC Barcelona, por un espectacular 108-111. Desde entonces, doce partidos y doce victorias seguidas que se traducen en cuatro títulos consecutivos para las vitrinas blancas.

Pablo Laso tampoco es el mejor enemigo posible para el Unicaja, en el banquillo rival. El técnico vasco acumula cinco títulos coperos, los mismos que Aíto García Reneses, si bien hay que decir que Aíto ha disputado 22 ediciones y Laso, 7. Además, Laso es el tercer entrenador con más victorias en las fases finales de Copa: 16. Iguala en el ranking histórico de entrenadores a Xavi Pascual y Lolo Sainz, aunque el técnico blanco ha necesitado muchos menos partidos (solo 18). De hecho, Laso es el entrenador con un mejor porcentaje de victorias en la Copa de entre todos los que al menos han dirigido en dos ediciones.