El Unicaja no podrá luchar por la Minicopa

El Unicaja infantil no podrá luchar por la Minicopa, tras perder con claridad ante el Tenerife Canarias este viernes por la tarde (90-71) y finalizar la fase de grupos tercero de cuatro equipos, con un solo triunfo ante el Gipuzkoa Basket, y dos derrotas, ésta frente a los insulares y ante el Real Madrid, el viernes por la mañana en el Centro Insular.



El equipo que adiestra Manolo Bazán sabía que no le quedaba otra que ganar sí o sí ante Tenerife para tratar de recuperar el terreno perdido ante el Real Madrid y acabar al menos segundo, para disputar las semifinales. Pero el Unicaja no tuvo ninguna opción. El Tenerife Canarias fue muy superior e impuso su mayor físico para apabullar a los malagueños por un contundente 90-71.



No hubo partido, ciertamente, porque Tenerife fue mejor de principio a fin. Adquirió rentas que subieron de los 10 a los 20 puntos y ya en el descanso ganaba por 54-24 y al final del tercer cuarto el marcador era muy claro: 77-44 contra los cajistas. La derrota fue finalmente por 90-71.. Este sábado al mediodía se jugará el quinto puesto ante el Fundación 5+1 Baskonia.



Las estadísticas del Unicaja-Tenerife, aquí.





