´Neverazo´ a Martín Bertrán, el árbitro principal del Unicaja-Madrid

El árbitro principal del Real Madrid-Unicaja de los cuartos de final de la Copa, José Antonio Martín Bertrán, no ha vuelto a dirigir ningún otro encuentro de la Copa del Rey. Protestadísimo por el Unicaja por dos acciones finales, en las que no castigó con falta a Tavares por empujar a Suárez en un rebote ni a Campazzo por soltar un manotazo a Nedovic, Martín Bertrán es el único de los cuatro árbitros principales de los cuatro encuentros de cuartos que no ha repetido. Es más, del trío de colegiados de ese choque (Martín Bertrán, Peruga y Castillo), tampoco Castillo volvió a pitar un partido de esta Copa. Sólo Peruga repitió, como tercer árbitro en la final, que dirigió el malagueño Daniel Hierrezuelo, junto a Pizarro.

Hierrezuelo fue el principal del Valencia-Tenerie y repitió en la gran final, también como principal. Del Herbalife-Fuenlabrada, García González fue el máximo responsable y repitió en las semifinales del Herbalife-Barcelona, de nuevo como principal. Y Conde estuvo en el Barcelona-Baskonia, dirigiendo luego las semifinales entre Granca y Barça. De los cuatro tríos arbitrales, el del Madrid-Unicaja ha tenido a dos colegiados que no han vuelto a dirigir un duelo copero, la cifra más alta de los cuatro cuartos de final.