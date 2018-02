"De todo se aprende, esperemos que esta derrota contra el Real Madrid nos haga mejores"

Alberto Díaz mira al frente. El base malagueño pasa página respecto a la eliminación copera del equipo verde, el pasado jueves, confía en que el Unicaja se pueda «agarrar» todavía a la Euroliga, ganando mañana en el Martín Carpena al Maccabi de Tel Aviv, y cree que jugará mejor en lo personal, en esta fase final de la temporada, en la que todavía quedan muchos retos pendientes.

Tras la Copa, arranca una nueva parte de la temporada, ¿no?

Sí. Hemos tenido después de la eliminación copera un poco de tiempo para despejar nuestras mentes. Ahora empieza la recta final ya, la hora en la que se deciden las cosas. El equipo yo creo que está bien, está concentrado, decidido y ahora a pensar en el Maccabi para tratar de agarrarnos al play off en la Euroliga.

¿Cuántas vueltas le ha dado a la eliminación copera del jueves pasado contra el Real Madrid?

Muchas. Le das vueltas, en otros momentos no quieres ni volver a pensarlo, pero es inevitable. Duele por cómo estábamos, por cómo lo teníamos. Al final, de todo se aprende y esperemos que esta derrota contra el Real Madrid nos haga mejores.

Con 70-77, ¿qué es lo que le pasó al equipo?

Tomamos malas decisiones, perdimos muchos balones para rematrar el partido. Ellos es verdad que aprietan en ese momento, la presión... No sabría decirte, ojalá tuviera una respuesta para eso. Al final al Real Madrid le das un poco de vida y te gana. Jugar esos finales creo que es lo que el equipo tiene que mejorar de aquí al final de la temporada.

También es verdad que hay dos decisiones arbitrales que cambian el partido: un empujón de Tavares a Carlos Suárez en la lucha por un rebote y el manotazo de Campazzo a Nedovic.

Son cosas que pasan. No son cosas que yo tenga que juzgar. En la misma final hubo también jugadas parecidas. Los árbitros no lo hacen intencionadamente. Se pueden equivocar, son cosas del juego. No nos quedamos ahí, sino en los tres últimos minutos mal gestionados por nuestra parte. Lo otro son cosas del deporte.

Ahora empieza la recta final de la temporada. Este jueves, partido contra el Maccabi en la Euroliga. Ganar acercaría al equipo al Top 8, pero perder sería casi decir adiós ¿Es como una final?

Es un partido muy importante que de cara al futuro parece que es clave. Por un partido solo no se puede resumir una temporada, pero es verdad que para nosotros es una buena oportunidad para reengancharnos y esperemos que la afición esté a tope con nosotros este jueves.

En lo personal, ¿cómo está Alberto Díaz?

Bien, bien. Tras la Copa un poco dolido por lo que ha pasado. Pero yo me estoy encontrando mucho mejor, jugando más suelto. Creo que ahora en la recta final puedo dar lo mejor de mí, que es lo único que quiero.

Se le ve con más confianza en el tiro, siendo un jugador más total, pero cuando los tiros no entran parece que le afecta psicológicamente...

Bueno, no solo el tiro. También decisiones que tomas que no son las correctas. En realidad creo que es un cúmulo de cosas que no me han salido y quizás no he respondido con la fortaleza mental que debía. Creo que ahora estoy mejor, con más confianza y aprendiendo de los errores para mejorar.