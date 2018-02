Plaza, 302 razones para ser histórico en el Unicaja

Joan Plaza se convertirá este jueves ante el Maccabi Tel Aviv en historia viva del Unicaja. El técnico cumplirá 302 partidos con el Unicaja, el récord histórico del club, superando a Sergio Scariolo, con 301. Y el club le ha brindado un vídeo de homenaje en el que Plaza explica sus emociones. "Creo que es algo que asimilaré en unos años, es un orgullo brutal. En todos lados he estado mucho tiempo pero nunca tanto. Y tampoco había sido el que más partidos he dirigido"

Dentro del vídeo habla también el propio Sergio Scariolo, que hasta ahora ha tenido ese récord en su poder: "Los récord están para ser superados. Hoy en día no es fácil que un entrenador esté tantos años en un club exigente, con ambición, con expectativas importantes. Felicito a Joan por ello y también es una muestra positiva de coherencia y solidez por el propio club."

Lluis y Neus, sus padres, le mandaron un cariñoso y emotivo mensaje, con lágrimas en los ojos: "Joan, tu gran ilusión se ha cumplido. Empezaste joven, en las categorías bajas y con tesón y esfuerzo has ido logrando estos triunfos. Disfruta y haz lo que el corazón te diga".

"Se ha ganado el corazón de nuestros aficionados y el respeto de los que siempre les hemos apoyado. Es un placer contar contigo para el proyecto de Unicaja Baloncesto", le envió en el vídeo el presidente del club, Eduardo García.

Plaza, que explicó este miércoles que le gustaría "seguir" su proyecto en el Unicaja, habla sobre los objetivos siguientes en Euroliga y ACB, dijo: "Quiero meter al equipo en los play off de la Euroliga y si no puede ser así, siendo competitivo hasta el final. Y en la ACB debemos estar en el play off y no queremos conformarnos y vamos a arañar por estar en semifinales y de ahí hacia adelante".

Plaza cumplirá su 302 aniversario con el Unicaja y lo hará frente a un histórico como el Maccabi Tel Aviv. "Es un partido muy importante. Hemos de dar nuestra mejor versión. Jugamos ante el equipo que marca la línea de play off. Está a tres partidos, ganamos allí y ellos tienen un colchón muy grande. Para nosotros es muy importante. Me gustaría que el campo ofrezca un gran aspecto. Pocas veces se puede ver al Maccabi Tel Aviv, un equipo histórico. Vienen con chárter y viene una colonia grande de israelíes. Me gustaría sentir que estoy en Málaga, no en Tel Aviv. Quiero optar a la segunda plaza. Es un partido más importante de lo que la gente cree".