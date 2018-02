Joan Plaza: "Vamos a por los 604 partidos"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, asegura que ha vivido un momento muy especial al recibir el homenaje del club y afición tras convertirse en el técnico con más partidos en la historia de la entidad de Los Guindos (302). El catalán, abrumado, ha lanzado un mensaje a navegantes, asegura que en estos casi cinco años ha creado un binomio bonito con el club y espera poder seguir al frente del equipo muchos años más.



"No soy la alegría de la huerta y a veces me abruman estas cosas. Es muy bonito, he recibido felicitaciones de muchos entrenadores, ya soy mayor, pero lo valoraré cuando esté más en el balancín de mi casa. Me alegra, yo no soy de Málaga aunque mi sangre se esté mezclando. En Barcelona se respeta mucho al Unicaja, he tenido la suerte de crecer viendo eso. Siempre lo he valorado y pertenecer a esta casa siendo encima el entrenador con más partidos de la historia es una barbaridad. Me dejo la vida aquí, hemos vivido cinco años donde nuestros intereses se han encontrado bien, hemos crecido bien. Hemos creado un binomio bonito. Recordar esto y encima ganando el partido ante un rival al que respeto. Ya me hicieron llorar con el vídeo a mí y a mi familia la gente de prensa. Vivo por y para esto. Vamos a por los 604 partidos. Agradezco mucho y estar al nivel de gente tan grande es una pasada", ha dicho en rueda de prensa.









En ese sentido, el catalán asegura que aún no asimila haber entrado en la historia del club. "He visto tantas torres caer, algunos que han subido más rápido que yo y ya no están. Voy con pies de plomo siempre. Me da mucho reparo todo esto, pero me alegra ser parte de la historia del club, gracias por la paciencia a la prensa también por aguantarme, a veces vengo cruzado. Espero no defraudar a nadie de los que creen en mí".Sobre el triunfo ante el Maccabi, Plaza ha valorado el esfuerzo del equipo en un partido que ha tenido dos partes bien diferenciadas y las opciones del Unicaja para estar en el Top 8. "Han habido dos partes muy diferenciadas, la primera que sabíamos que arrancaban bien, hemos concedido puntos fáciles, en contrataque, hemos fallado tiros cómodos. La primera parte hemos tenido demasiados altibajos. En la segunda ha sido distinto. El orden defensivo nos ha permitido ganar, nos hemos merecido ganar. El balance final es bueno, era un partido muy importante para seguir soñando en atrapar al octavo. Sabemos que es muy difícil pero queremos estar ahí", ha continuado.Así, Plaza ve a su equipo preparado para pelear por estar entre los mejores. "Estamos muy vivos. Sabemos de la dificultad pero vamos a mejor, estoy seguro. Estamos preparados para ello y así entrenamos. Nos viene el Estrella Roja muy duros, habrán hasta tres o cuatro partidos, estamospreparados, el equipo tiene grandes profesionales. Nos gusta ver el vaso medio vacío, tenemos rivales muy duros (Estrella Roja, Barcelona, CSKA, Bamberg, Panathinaikos, Olympiacos...). Pero podemos decir que estamos en esa pelea, veremos a dónde nos lleva esa pelea. No hay duda de que los chicos van compitiendo, hemos perdido algunos partidos pero estamos preparados para el asalto final".