Vuelve el "Show de Nedo"

Nemanja Nedovic está de vuelta. Tras su lesión de tobillo en Burgos, que le tuvo dos semanas fuera de las pistas, y volver muy justo de forma en la Copa del Rey, en la que mostró su peor versión en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, "Nedo" volvió a mostrar su mejor versión ante el Maccabi Tel Aviv.



Triples, asistencias, pases de ensueño... "Nedo" destapó el tarro de las esencias contra el Maccabi, en la gran victoria de los jugadores malagueños ante el club macabeo por 83-69, que se saldó con triunfo para acercarse al Top 8 de la Euroliga.





