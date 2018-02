"Devolveré en otros partidos importantes lo que no pude darle al Unicaja en la Copa"

Dice que ha aprendido la lección vivida hace una semana en la Copa del Rey. Que de allí ha salido siendo mejor jugador y que le devolverá al club otro momento de grandeza para quitarse la espinita copera. Ante el Maccabi recuperó su mejor nivel y ahora apuesta por «llegar al Top 8 de la Euroliga y superar al Valencia en la ACB»

Tras 146 partidos con la camiseta del Unicaja, Nemanja Nedovic (16 de junio de 1991, en Nova Varos -Serbia) es una de las voces más autorizadas del vestuario del Unicaja. Recién pasada la Copa del Rey, en la que los focos le apuntaron a él, y en plena polémica por su mala actuación (7 pérdidas) y por la falta de Campazzo, «Nedo» da la cara para admitir sus errores y pasar página. El serbio asume el reto de luchar por el Top 8 y aclara que el objetivo en la ACB es acabar por delante del Valencia. De su futuro prefiere no hablar, aunque sus palabras suenan a un principio de adiós: «Quiero dejar una buena impresión de mí en Málaga».

El Unicaja va perdiendo por tres puntos en los cuartos de final ante el Real Madrid, faltan 15 segundos, Nedovic bota la bola, le presiona Taylor y se encuentra con Campazzo y su manotazo. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Todo el partido me habían defendido con mucha agresividad, con mucho contacto. Me estaba preparando para eso y si no hubiera tenido la lesión creo que lo hubiera hecho mejor. Pero no voy a hablar de esa situación pero sí voy a decir una cosa. Es muy lógico que cuando yo voy a pasar, si él le da al balón, el balón va hacia abajo. Y el balón fue hacia arriba porque él me ha hecho la falta y el balón ha salido hacia arriba.

Los árbitros, además, le piden que abandone usted la pista porque tiene un arañazo con sangre en esa mano.

Eso aún lo tengo (se señala uno de sus nudillos, con una pequeña brecha). Creo que ha sido una falta clara, no sé por qué no la han pitado. Yo entiendo que las faltitas, en esos momentos, no se pueden pitar todas. Pero esa fue una falta importante y grande. No sé si hubiéramos anotado después de eso, pero pudo haber cambiado el partido.

Cometió siete pérdidas de balón, ¿le ha dado muchas vueltas a ese dato?

Sí, sí€ Es que los siguientes tres o cuatro días he estado pensando en eso. No te voy a decir qué he hecho (risas), pero soy consciente de que he jugado mal y tengo una parte de la responsabilidad. Tengo muchas razones por las que eso ha pasado y no me escondo. Es algo que ha pasado y tengo que olvidarlo lo antes posible y mirar adelante.

¿Qué piensa cuando lee u oye que Nemanja Nedovic no brilla nunca en los grandes partidos?

Si escucho todo lo que se está hablando, me vuelvo loco. Esos comentarios no pagan mis facturas, entonces tengo que dejar fuera esos comentarios y a la gente que habla así, porque yo soy consciente de mi calidad y estoy seguro de que en otros partidos importantes se lo voy a devolver al club y a los aficionados lo que no pude darle en la Copa.

¿Tuvo mucha incidencia en su partido el hecho de llegar a la Copa fuera de ritmo debido a la lesión que sufrió en el tobillo?

Estoy un poquito desilusionado porque la lesión llegó en el peor momento posible. No es mucho tiempo, han sido dos semanas, pero te dejan fuera de ritmo, fuera de los partidos. La confianza baja también y se necesita mucho trabajo para recuperar el nivel de antes de la lesión.

¿Le apenó la situación?

Mucha pena€ Ha sido un tiempo duro para mí. Los siguientes días después del Madrid, cuando he visto el partido, y todo eso€ Ha sido muy triste. Y vino en el peor momento posible. Pero eso es baloncesto, esto es la vida. Estoy un poquito desilusionado porque la lesión llegó en el peor momento posible. No es mucho tiempo, han sido dos semanas, pero te dejan fuera de ritmo, fuera de los partidos. Necesitaba un partido como el del Maccabi Tel Aviv para recuperar las sensaciones y recuperar un poquito la confianza y espero que pueda volver al nivel que tenía.

A los días de acabar la Copa, ya en frío, subió en su cuenta de Twitter un mensaje sobre los árbitros que decía: «Algunos árbitros en España ni siquiera te miran cuando le hablas con educación o les haces una pregunta».

No sé si esa situación es sólo conmigo, pero en tres años, y no digo todos los árbitros, pero algunos, no sé, tienen una actitud muy rara, porque piensan que son las estrellas de los partidos. Y cuando quieres hablar con ellos, para preguntarles por qué pitan una falta o por qué esto o aquello, de una manera muy tranquila, no te quieren ni mirar. Y eso creo que es una falta de respeto.

Ya ha pasado más de una semana de la Copa del Rey. ¿Se le ha pasado el enfado?

Pienso mucho en eso. No solo en la situación con Campazzo, también antes de eso. Tuvimos que ser más listos y estar más tranquilos, especialmente yo. Y ahora quiero mirar al futuro, como todo el equipo, tenemos que olvidarlo.

Volvimos a ver al mejor Nedovic frente al Maccabi: puntos, asistencias, hasta un tapón...

Necesitaba un partido así, el equipo necesitaba una victoria contra un equipo que es rival directo para los play off y hemos hecho un buen trabajo. El Maccabi es un equipo que sale con mucha energía en los dos primeros cuartos, corriendo mucho. Y es muy difícil aguantar y mantener ese nivel todo el partido. Pasó también en Tel Aviv. Y en el tercer cuarto hemos sido listos, hemos hecho un buen trabajo en defensa, hemos anotado canastas importantes y es una victoria merecida.

¿Qué espera de esta segunda parte de la temporada?

Siempre, después de la Copa del Rey, y esto ha pasado ya en los tres años que llevo con Plaza, se baja un poquito el nivel de los entrenamientos, llegamos más frescos y espero que va a ser así también esta temporada. Llega la parte bonita, donde se resuelve si vas a jugar los play off de la Euroliga y donde se resuelve en qué puesto vas a llegar a los play off ACB, y hay que disfrutar de cada partido.

El viernes vuelve usted a Belgrado, a casa, para jugar contra el Estrella Roja, donde se hizo como jugador.

Sí, sí. El ambiente allí es increíble y vamos a disfrutarlo.

¿Qué sensaciones tiene? ¿Cómo ve al equipo para competir por lo que resta de curso?

Creo que el equipo está bien. Hemos entrenado muy duro esta semana, tras jugar la Copa y tener tres días de descanso. Hemos entrenado muy duro y eso nos hizo llegar algo cansados al partido del Maccabi, pero hemos hecho un gran trabajo, muy completo, de equipo. Cuando ganas a un rival directo en puestos de play off es siempre bonito. Ahora hemos vuelto a descansar y a disfrutar un poquito y volvemos ya a trabajar.

En una temporada tan cargada y tan dura, supongo que estos dos descansos tras la Copa del Rey y las ventanas FIBA vendrán muy bien para recuperar y recargar energías.

Viene bien descansar un poquito, pero no podemos desconectar totalmente. Tenemos que pensar ya en el trabajo de esta semana porque puede ser decisiva. Jugamos ante equipos que están como nosotros en la clasificación o sólo a una victoria y vamos a disfrutar, pero pensando en lo que viene ahora.

La Copa del Rey abre oficiosamente el próximo mercado para la siguiente temporada, ¿pudo hablar con alguien de su agencia de representación?

Misko (Raznatovic) estaba en el All Star de Los Ángeles. Ahora vuelve a Belgrado y vamos a hablar un poquito ahora, a hablar un poco de la vida (risas).

Tiene un año más de contrato, con una opción de corte. ¿Está feliz en Málaga?

Sí, como siempre.

¿Piensa ya en el futuro? ¿Se ve en el Unicaja otro año? ¿O dependerá de que se juegue la Euroliga?

Es muy temprano aún. Ahora estoy muy concentrado en el trabajo. Cada victoria vale mucho para mí y quiero dejar una buena impresión de mí en Málaga.

¿Ve factible clasificar al equipo para la próxima Euroliga?

Ése es ahora nuestro reto. Hemos hablado de eso en el vestuario, después de esas seis victorias seguidas en la ACB.

Hay que acabar por delante del Valencia Básket.

Lo sabemos, lo tenemos claro. El equipo lo tiene claro. Y se puede conseguir.