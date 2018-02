El "dulce febrero" de Plaza

Joan Plaza hizo público este martes en su página web una amplia reflexión en la que habla del mes de febrero que está a punto de acabar, en el que se han sucedido diversos acontecimientos, algunos históricos, que él agradece y resume: "El mes de febrero que ha traído, básicamente, buenos momentos y en el que tan sólo haber podido superar la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de Gran Canaria y en la que nos sobraron los dos últimos minutos, hubiera puesto la guinda a unos veintiocho días magníficos".

Plaza no habla del tema que él sacó a colación esta pasada semana sobre su renovación en el club cajista y se limita a narrar su mes febrero tras "haber alcanzado los 400 partidos en ACB", tras regresar a Kaunas, donde entrenó una temporada, haber sido elegido el "Entrenador del Mes de Enero", ganar cinco partidos ACB y alcanzar "ese récord histórico en número de partidos consecutivos como entrenador del Unicaja de Málaga"

Dice sentirse orgulloso y honrado tras "estar en la terna de los Imbroda, Maljkovic y Scariolo" y, eso sí, evita comparaciones porque "las épocas fueron muy distintas a las actuales, como también lo fueron los presupuestos que se manejaban en cada una de ellas", y agradece la labor inicial de Alfonso Queipo de Llano "por haber sacrificado tantos años de tu vida en la implantación del baloncesto profesional en Málaga".

Plaza agradece el trabajo de todo su staff y quiere mirar hacia "adelante", de nuevo recordando que el Unicaja no ha realizado ningún movimiento en el mercado. "Es una gran señal de estabilidad y coherencia con el proyecto, que se aleja de aquellas etapas donde se cambiaban de dos a tres jugadores por temporada, e incluso se había llegado a fichar a jugadores que no llegaban tan siquiera a debutar. Puestos a comparar..., a nosotros se nos fue un jugador y no ha habido ningún recambio y no sería justo obviar que, en ese grupo de 13 jugadores hay 3 canteranos (con más o menos protagonismo) jugando en la élite del baloncesto europeo".

Habla de "cuenta atrás" en la Euroliga. "Nos separan dos victorias del octavo clasificado (...) y vamos a pelearlo hasta el final", explica. Y sobre la ACB señala: "Queremos arañar para estar en el grupo de los cuatro primeros, aun siendo conscientes de la dificultad que conllevará (por talento rival, por cansancio, por mil y un motivos)". Y para mantener la "guarida del Carpena" pide "ver el campo aún más lleno".

Tras comparar el mes de marzo con el "famoso "March Madness" de la NCAA" -hoy este periódico ha explicado qué calendario tendrá el Unicaja–, Plaza acaba: "El equipo llega maduro y sabiendo de la importancia de estas próximas 4 semanas. Nos centraremos en dar lo mejor de nosotros mismos partido a partido y deseando ser capaces de, mejorando día a día, estar cerca de nuestros objetivos, sin dejar que el pasado reciente o elucubraciones futuras, nos enturbien para nada en nuestra carrera".