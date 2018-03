Nemanja Nedovic viaja a Belgrado y quiere jugar en su casa del Pionir contra el Estrella Roja, el equipo en el que se formó como jugador de elite. Y eso que, debido a un fuerte proceso gripal que le tiene en cama desde hace tres días, el propio Joan Plaza le ha descartado este mediodía, ya que "lleva tres días sin entrenarse, tiene fiebre, malesgtar y náuseas, y no puede jugar".



Nedovic finalmente se queda en "duda" ante el Estrella Roja y todo va bien con Giorgi Shermadini, ya que el pívot sufrió hace un par de días un golpe "en la planta del pie y tiene afectado el quinto metacarpio", explicó el propio Plaza. El jugador se ha sometido a pruebas radiológicas que han descartado que tenga rotura en el hueso. Así que Shermadini sí que podrá jugar.



"Probablemente no vayamos con todo el equipo a Belgrado. Nedovic no juega mañana, está con gripe, lleva tres días sin entrenar y no puede jugar mañana, explicó el entrenador del Unicaja, que volverá a verse las caras con Alen Omic, al que tuvo el pasado curso en Málaga y que hoy cuenta en La Opinión sus ganas por volver a medirse a sus excompañeros. Sin embargo, las palabras de Plaza alertando de la baja de Nedovic han quedado después solapadas por la presencia del jugador, que quiere viajar a casa y quiere jugar ante su exequipo.



Plaza explicó que, ante este tipo de situaciones, no puedes hacer nada. "Cuanto tienes gripes o resfriados es algo que no puedes evitar. Nedovic vino ayer pero no entrenó y tampoco hoy. Los golpes no puedes evitar. Hay que confirmarlo. Debrerá tomar protagonismo Viny y jugar con más pequeños".



Plaza incluso explicó qué plan iba a seguirse con el jugador serbio. "Nedovic lo ideal es que no viaje, que entrene con Boni aquí y que viaje el sábado y el domingo juegue contra el Estudiantes. Las noticias son que está con fiebre, malestar y náuseas y no puede jugar", acabó. Nada de nada, Nedovic viaja a Belgrada y, muy probablemente, podrá jugar.



Plaza habló sobre la Sala Pionir, una auténtica ratonera: "Es una pista que pone a prueba tu capacidad de jugar, con una afición ruidosa, que llena el pabellón una o dos horas antes. Quisimos entrenar con el ruido del Pionir como ya hicimos la pasada temporada, pero hubiese sido un caos aquí en Los Guindos. Lo hemos hablado. Queremos estar arriba y hay que ganar en Belgrado. Tiene un grupo de 4-5 jugadores que aglutina los puntos, pero los demás son muy trabajadores. Hemos entrenado muy bien".



"Tenemos que centrarnos en lo nuestro, hemos de ir al máximo, es una plaza difícil que nos gustaría superar. Luego vamos contra el CSKA donde todo el mundo da por hecho que vas a perder, y luego vienen equipos al Carpena contra los que queremos competir. Sin lo del Estrella Roja va a ser complicado", finalizó el entrenador cajista.