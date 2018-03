Plaza: "Estoy orgulloso de mis jugadores"

Joan Plaza se lamentó por la derrota del Unicaja en Belgrado, que le deja prácticamente sin opciones de poder luchar por el Top 8 de la Euroliga, y dijo, eso sí, que estaba orgulloso de su equipo a pesar de la derrota. "Antes de nada, estoy orgulloso de mis jugadores. Hubiese sido fácil para ellos rendirse incluso antes del partido. Podrían darse por vencidos durante el partido, pero no lo hicieron y estoy orgulloso de ello. Tuvimos10 pérdidas en la primera mitad. No cuidamos el balón lo suficiente y es por eso por lo que perdimos. También tuvimos una mala noche en el lanzamiento", dijo Plaza.

Sobre las opciones del equipo de llegar al Top 8, Plaza fue muy optimista: "Es difícil estar en los play off, pero no estamos tan lejos. Tenemos que ganar un mínimo de cuatro de los seis para poder estar. Pero estaremos felices si llegamos con opciones al último partido de la Fase Regular", comentó.

Los periodistas de Belgrado le preguntaron al entrenador del Unicaja cuáles fueron los motivos por los que no jugó Nemanja Nedovic y si su baja afectó al equipo. "Puedo llorar por Nedovic. No me gusta hablar de eso, no me gustan los entrenadores que lloran. Nedovic es un jugador clave para nosotros esta temporada, pero no nos gusta poner excusas. Puedo comenzar la rueda de prensa con lágrimas en los ojos, pero si no me preguntas, no hablaré de eso", concluyó Plaza.

Dusan Alimpijevic, el entrenador del Estrella Roja, dijo que su equipo "luchó hasta el final". "Recuperamos nuestra confianza anotando 10 triples esta noche. No fue fácil ya que estábamos en una mala posición en ese ranking antes del partido. Necesito felicitar a mis jugadores. Jugaron muy duro como lo hacen los verdaderos luchadores. Lo único que no me agrada es que les permitamos capturar muchos rebotes ofensivos ", dijo Alimpijevic.

"Estoy feliz. Podía ver el fuego en los ojos de nuestros jugadores. Todavía tenemos oportunidades mínimas para los play off, pero estoy feliz de haber llegado tan lejos. Estoy orgulloso de haber logrado ya 10 victorias y de que estamos en marzo y todavía estamos hablando de los play off. Lucharemos hasta el final ", prometió el entrenador más joven de la Euroliga.