Plaza abre la puerta a un fichaje

Definitivamente, Joan Plaza ha abierto hoy jueves la puerta a realizar una incorporación de un jugador interior que aporte buenos minutos de rotación, ante los problemas físicos surgidos con James Augustine y Giorgi Shermadini. La decisión está tomada y el fichaje tendrá más o menos caché dependiendo de lo que diga la gammagrafía a la que se somete hoy Shermadini, y que será la prueba definitiva para saber el alcance la lesión. "A Gio le gustaría jugar el domingo, pero no podemos poner en riesgo el final de temporada. Si sale ese mirlo blanco que nos pueda ayudar y amortiguar las lesiones que tengas, aunque las hemos ido evitando, sería genial si pudiéramos tener ese mirlo blanco", deseó Plaza.

"Nos hemos de plantear si hay algo en el mercado que nos pueda ayudar, depende ya si es americano, comunitario€ Es complicado, pero Carlos (Jiménez, secretario técnico) está en ello. Estamos pendientes de todo. Gio ha ido a hacerse más pruebas. Y una vez lo veamos esta última prueba y tomaremos cartas sobre el asunto", prosiguió.

Plaza quiere cerrar un interior aunque explicó las complicaciones que eso conlleva a estas alturas de temporada. "No es una carta de menú que escoges lo que quieres. A veces tú no puedes escoger. Esto no es ir al supermercado e ir a coger el zumo de naranja. Algunos son caros, otros te exigen años posteriores, otros te piden condicionantes... es muy difícil fichar. Nos gustaría sacar a algún jugador y hay que pagar un buyout... No estamos en condiciones de escoger, que si un cuatro y medio o que si un cinco puro. Lo veremos en el mercado y cuando esté, el club decidirá si hace ese paso o no lo hace", dijo el entrenador.

Y defendió nuevamente que el Unicaja no ha realizado aún ninguna incorporación en lo que va de curso. "Yo creo que somos, sólo hay tres equipos que no ha fichado en España y cuatro en Europa. Y somos uno de ellos. Esto es una gran señal: no haber hecho cinco o seis cambios, de entrenadores, jugadores, delegados, directores técnicos... creo que es la hostia. Muy de valorar. Pero eso no quita que no somos de los que no hemos fichado, sino que nos han quitado a un jugador y no lo han repuesto".

Esta semana, Gio Shermadini y James Augustine se sometieron a pruebas médicas. Las resonancias magnéticas descartaron lesiones de gravedad. Shermadini tiene un dolor en la planta del pie y Augustine, además de una sobrecarga en el soleo, tiene molestias en el menisco de la rodilla. "Shermadini no ha entrenado y Augustine ha entrenado poco. No las tengo todas conmigo que pueda jugar. Espero que nos dé 10 minutos, algo de oxígeno en el juego interior. Físicamente lo nota, no tiene ningún tipo de tacto y como tal lo voy a utilizar. Son dos soldados. Quieren entrenar con dolor y he de pararlo", comentó.