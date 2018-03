Plaza: "Vamos a Moscú a morir, a degüello a por la victoria"

El Unicaja ya vela armas para medirse este viernes en Moscú al CSKA, al mejor equipo de la Euroliga. El equipo malagueño no quiere ir ya con la bandera blanca de rendición desplegada y quiere luchar por tratar de lograr un partido que reenganche al Unicaja a la pelea del Top 8 de la Euroliga, tras el paso atrás dado en Belgrado ante el Estrella Roja.

"Jugamos contra un equipo que es líder en la Euroliga, que juega en casa, con la plantilla entera. No tienen bajas. Con esa perspectiva lo lógico es que alguno saque la bandera blanca y rendirnos. Pero será lo contrario. Vamos a morir allí, a llevar el partido donde podamos manejarlo. Me gustaría que se viera cuál es el equipo más necesitado. Tenemos que ganar dos o tres partidos fuera de casa. Vamos a tratar de romper las apuestas, no vamos a Moscú para sacar el perro a pasear allí, vamos a competir al máximo. Vamos con la idea de ir allí a ganar. Nos gustaría que la gente viera que quiere ir allí a ganar. No que piensen en otra cosa. Estamos hablando de De Colo, Rodríguez, Hynes y compañía. Pero es lo que quiero", explicó Plaza, que cuenta con James Augustine.

Aunque las opciones de Top 8 son remotas, el equipo va a Moscú sin pensar en el choque del domingo ante el Delteco en el Carpena. "Vamos a ir al CSKA a ganar. Evidentemente queremos jugar bien y ganar el domingo y nos vamos a dejar la vida. No me voy a reservar nada mañana para ir a tope más todavía el domingo. Jugamos la Euroliga. No hay reservas posibles. Vamos a degüello mañana".

El entrenador verde volvió a destacar que el Unicaja es un equipo sólido que no ha tenido que acudir al mercado, a pesar de que la temporada ya comienza a pasar factura entre sus hombres. Las lesiones que hemos tenido han sido más de tipo traumático y hay un desgaste. En esa línea, dicho por mí podéis entenderlo... Tenemos 13 jugadores, alguno muy joven. Estamos mostrando una cara sensacional, salvo esos dos partidos. Hay un desgaste. Entiendes por qué hay equipos con 16 jugadores. Somos lo que somos. Nos gustaría ser más grandes y más ricos, pero somos lo que somos. Hasta ahora, estoy muy orgulloso de la Euroliga que estamos haciendo. Evidentemente hay un desgaste. He de estar hábil en las rotaciones, viendo si tenemos opciones de llegar bien al último cuarto. He de administrar bien a los jugadores tocados. Algunos jugadores llevan ya tantos partidos como toda la temporada pasada", manifestó Plaza.

El técnico abrió este jueves la puerta a realizar un fichaje, dados los problemas físicos de sus dos pívots, James Augustine y Giorgi Shermadini. El americano viajará a Moscú y espera que pueda jugar "10 minutos de calidad" mientras que el georgiano seguirá hoy con su batería de pruebas médicas para saber con exactitud el alcance de su lesión en el pie.