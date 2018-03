Plaza: "Para jugar contra un equipazo como el CSKA hay que jugar mejor y no lo hicimos"

Joan Plaza no puso paños calientes en la derrota de su equipo ante el CSKA de Moscú en tierras moscovitas. El entrenador de Unicaja aseguró que fue una derrota dura pero justa a tenor de lo mostrado. "Lo primero felicitaciones al CSKA, merecieron ganar sin ninguna duda, hicieron mejor partido y no hay excusas para nosotros. Creo que en absoluto no hicimos nuestro mejor partido. La cantidad de balones perdidos consecutivos y el bajo porcentaje de tiro ha permitido que ellos hicieran parciales duros para nosotros. En cualquier caso, siempre decimos que nosotros ganamos y perdemos como equipo. Aceptamos que hemos sido peores y para jugar contra un equipazo como el CSKA hay que jugar mejor, no lo hicimos hoy", dijo.

El coach cajista también habló del futuro. "Hay que mejorar para ser competitivos hasta la última jornada de la Euroliga, hasta que no haya matemáticamente ninguna opción de estar en el play off", apuntó el entrenador.