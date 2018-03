Plaza: "Creía que iba a tener noticias del pívot anoche"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, se ha referido a los candidatos para sustituir a Gio Shermadini, de baja para los próximos dos meses por una lesión en su pie izquierdo. Así, el catalán ha querido mandar un mensaje al club para que encuentre con premura un "5"de garantías con el que cubrir la baja del pívot georgiano, aunque también reconoce las dificultades que entraña el mercado.

"Me hubiera gustado que estuviera al día siguiente de la lesión, a todos los entrenadores, tener un recambio automático para cada lesión, pero el mercado está muy trillado, es muy difícil. Se está haciendo una serie de apuestas, las ofertas que se han puesto sobre la mesa han sido de espaldas a los entrenadores de los equipos que pertenecían y estos entrenadores se han negado a su salida, jugadores que están acabando competiciones que podrían venir en buena forma y otros que están sin hacer nada. Hay un filtro importante, no queremos traer a nadie que no venga para ayudarnos. Unos porque están fuera de forma, otros porque no tienen experiencia y otros porque no les han dejado han hecho que esta criba sea muy difícil. Estoy a la espera de tener noticias, de hecho pensaba que ayer noche iba a tener noticias pero no sé nada más. Es muy importante que sabiendo que no va a venir ninguna perla hacer a solucionarnos nada, hacer una apuesta con uno de los dos, tres que están con posibilidades y jugárnosla con él. Los entrenadores queremos que las cosas vayan más rápido de lo que de verdad se puede hacer. Luego también hay asuntos de agente, subagentes españoles que dependen de los americanos o serbios y siempre es un poco más difícil. Esta es la razon por la que a día de hoy no está el recambio de Shermadini como a todos nos gustaría", ha explicado en rueda de prensa

Pese a las dificultades que entraña el mercado, Plaza asegura que los filtros de búsqueda del club siguen siendo los mismos, aunque no es el mismo que en verano. "El criterio cambia del que tienes en verano, pero se mantienen los filtros, si queremos que nos ayude desde el día uno tiene que tener la máxima experiencia y a poder ser que sepa donde está Málaga, he hablado con alguno que no lo sabía. Bajo mi conocimiento, si no es un español, que sea un europeo, si no un americano o extranjero que haya jugado en Europa o en España y si no evidentemente a jugártela a nivel y calidad con alguien que no tenga experiencia en el contienente".

En ese sentido, el catalán se ha referido a Alen Omic, al que descarta tras las condiciones que ha puesto el pívot esloveno para fichar, tal y como cuenta hoy La Opinión. Y es que, el exjugador cajista, ahora en las filas del Estrella Roja, pide un año más garantizado además de estos tres meses para venir a Málaga. "A mí no me lo han planteado. ÉL lleva dos equipos esta temporada, en el grupo de dos o tres jugadores no está Alen Omic. Jugadores que vengan con una mochila detrás ahora es un mal condicionante. No puedes hipotecarte para el año que viene o haciendo un dispendio para poner a alguien en forma para este tramo. El jugador que venga aquí tiene que venir a morder y demostras que tiene cabida para poder quedarse aquí, no puede venir con una mochila que condicione cualquier fichaje, no es admisible".

Sobre el estado de Shermadini, el entrenador cajista asegura que sigue igual. "Está igual, hablas con él y dice que en dos semanas está bien, pero es porque es buen tío y es de los que piensa que Papa Noel llega por Navidad. No vamos a tener prisa con él, tiene contrato por otro año más y es un jugador que puede ser clave para el play off y el año que viene. Yo lo veo un tío de club, que puede estar aquí muchos años, no vamos a jugárnosla con él. A él le apetecería estar ya y sabe que su baja le perjudica mucho al equipo, me obliga a mí a jugar de otra manera, lo estamos echando de menos, pero no vamos a forzar. Seguimos en los plazos de seis o ocho semanas como dicen los médicos".