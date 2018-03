Seguir sumando

Superado el debate desde la lesión de Giorgi Shermadini sobre si fichar o no, con la decisión tomada afirmativamente, ante la imposibilidad (por culpa del mercado) de incorporar un buen jugador inmediatamente, sólo queda esperar unas fechas hasta que salga algo apetecible. Teniendo gente para jugar hoy mejor estar en el partido que no pensando en quién va a venir. Sobre todo hay que tener en cuenta que la demanda de oportunidades de jugadores como Viny Okouo vienen como agua de mayo, al menos para ver en la cancha el hambre que desprende. De momento el chaval juega al 100% siempre que sale al campo. Con el paso de los minutos, una vez que se vaya quitando el óxido del banquillo, se verá su potencial real.

El partido de hoy es difícil, mucho diría yo. Panathinaikos tiene que estar sí o sí entre los ocho primeros, llevan 2-6 en los últimos ocho partidos. Asegurar su pase al play off pasa por ganar en Málaga aunque su calendario es bastante propicio (Unicaja, Estrella Roja, Maccabi, Valencia y Milán).

El equipo ateniense tiene un equipazo, muy físico, mucha calidad y además han fichado a Mike James, que en tres partidos ya está en 14 puntos, 4 asistencias y 13 de valoración con un paupérrimo 11% en triples, algo no habitual en él. El último partido en Madrid (23 puntos, 4 asistencias y 7/7 T2p) ya empezó a dejar notas de su enorme calidad. Ojo que con este jugadorazo, el Panathinaikos aspirará a Final Four.

El partido de hoy



A nivel estadístico, el partido está muy igualado. El Unicaja tiene mejor valoración (87-80) debido a que el Panathinaikos hace cuatro faltas más por partido y recibe más tiros libres pero en general hay una gran igualdad en números entre los dos equipos.

Quitando a Mike James, que por su calidad defenderle depende mas del día que tenga que de otra cosa, yo destacaría a Calathes (14 puntos, 8 asistencias y 18 de valoración ¡58% TL!), Chris Singleton (10 puntos, 6 rebotes y 12 de valoración 43% T3p) y James Gist (10 puntos, 5 rebotes y 11 de valoración). Ojo con Gist, que los exjugadores cajistas suelen jugar bien cuando vienen a Málaga de visitantes.

Destacaría el bajo porcentaje de tiros libres en algunos jugadores atenienses que tienen protagonismos como Calathes 58%, Antetokounmpo 55% y James 69%. Defensa, rebote y control de las posesiones se antoja fundamental para ganar en casa. No creo que les resulte fácil parar al mejor Nemanja Nedovic, así que veremos qué inventan.

Panathinaikos Atenas



No puedes aspirar a la Final Four si no tienes un gran entrenador. Con Xavi Pascual al frente del equipo, este año quieren aspirar a todo. Les faltaba el «super crack» para hacerles ganar partidos grandes y ahora lo tienen con el fichaje de James. Quitando a los mencionados, cuidado con los exmadridistas KC Rivers (9 puntos y 37% T3p) y Pappas (10 puntos y 35% T3p). Y mucha atención a sus tiradores Lekavicius y Lojeski (50% T3p) que cuando tienen el día matan, aunque el americano será hoy baja en el Martín Carpena debido a un problema físico.

Día grande en el Carpena para disfrutar de una Euroliga que se va acabando y pinta muy bien de cara a las fases finales por el título. ¡Todos al Palacio!