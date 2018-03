Livio Jean-Charles es el elegido

Firmará hasta el final de esta temporada

Livio Jean-Charles, un pívot no muy alto -dependiendo las fuentes consultadas su estatura oscila entre 2.03 y 2.06 metros- es el elegido por el Unicaja para ocupar durante las próximas semanas la vacante por lesión que deja en la primera plantilla verde el gigante georgiano Giorgi Shermadini.

La página web de La Opinión de Málaga anunció a primera hora de la tarde de ayer que el club de Los Guindos y la agencia Beo Basket ultimaban la incorporación de este desconocido jugador al más alto nivel en el baloncesto europeo, aunque con pasado en la NBA, en las filas de los Spurs de San Antonio.

El Unicaja cierra así el cerco en busca del temporero que vengan suplir la baja del pívot georgiano. Tras descartar muchas opciones por diferentes motivos, las características de Livio Jean-Charles son las que más han convencido a Joan Plaza, que según se apunta es el que ha apostado con fuerza por este interior galo.

Jean-Charles es nacido en la Guayana Francesa, tiene 24 años y experiencia en la NBA en las filas de San Antonio Spurs, aunque se ha criado en el ASVEL Villeurbanne de Francia.

A pesar de ser un pívot no muy alto, los informes que maneja el club verde le colocaron desde hace un par de días en el primer puesto de la lista de posibles sustitutos de Shermadini.

Jean-Charles juega en los Austin Spurs de la G League, equipo vinculado de los Spurs de la NBA, con el que ha promediado esta temporada 11.1 puntos y 6 rebotes en 44 partidos. La pasada temporada 2016/2017 jugó en el Villeurbanne en la máxima categoría del baloncesto francés y en este mismo equipo de la G League norteamericana.

Con el cuadro galo promedió 9.2 puntos, 7.1 rebotes y 11.2 de valoración, en 25.7 minutos en pista. En los Austin Spurs, el pasado curso, firmó 10 puntos, 7.5 rebotes y 13.4 de valoración, en 25.3 minutos sobre el parqué.

Según ha podido saber este diario de fuentes directas de la negociación, el club ya habría remitido al jugador el contrato y se estaría a la espera de que el galo lo firme y de que se arregle la compensación económica que la entidad verde debe pagar a los Austin Spurs para que Jean-Charles salga de Estados Unidos rumbo a Málaga.

A última hora de la noche de ayer el contrato no había sido devuelto a Málaga, por lo que no se pudo hacer oficial el fichaje, algo que el club querría hacer a lo largo de la jornada de este domingo o a lo más tardar, mañana lunes, con el objetivo de que el interior francés pueda viajar lo antes posible a la Costa del Sol para ponerse a las órdenes de Joan Plaza y poder debutar, así, ya el próximo domingo, en el choque liguero que los cajistas jugarán en la pista del Real Betis Energía Plus este próximo Domingo de Ramos.

La llegada de Livio Jean-Charles llevará como nota negativa el frenazo en la progresión que había mostrado los dos últimos partidos el pívot canterano Viny Okouo, que volverá a convertirse ahora en el quinto interior de la rotación de Plaza e incluso en el sexto, cuando Shermadini se recupere de su lesión, una fecha que está prevista para dentro de 6-7 semanas, a tiempo de poder jugar el play off por el título.