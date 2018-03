Livio Jean-Charles ya está en Málaga. El nuevo pívot de 24 años y 2,04 metros, procedente de los Austin de la G-League, donde estaba vinculado a San Antonio Spurs, aterrizó pasadas las 13.00 horas y posó con la bufanda del equipo en el Aeropuerto de Málaga. El nuevo jugador del Unicaja, que vestirá el dorsal 35, viene a suplir la ausencia de Gio Shermadini, que estará un mes y medio de baja por lesión.

Jean-Charles se formó en Francia, donde jugó cinco años en el primer equipo del Asvel Villeurbanne. En 2013, fue elegido en el draft de la NBA en primera ronda (28) por San Antonio Spurs y la temporada pasada jugó en su equipo vinculado de la G-League, el Austin Spurs. A final de temporada regresó para reforzar al Villeurbanne en la recta final de la campaña.

Esta temporada ha jugado hasta la fecha en el Austin Spurs de nuevo, donde ha promediado 11.3 puntos y 5.6 rebotes, y ahora regresa a Europa para ayudar al Unicaja. Anicet Lavodrama ha explicado hoy en La Opinión quién es este jugador, ya que él fue su represenante. El exjugador del OAR de Ferrol y Forum de Valladolid, entre otros equipos, destaca la buena educación y la bondad del nuevo jugador verde. «Como persona, Livio es fantástico. Es de los mejores chavales que he conocido. En la línea de Romaric Belemene o Francis Alonso, por decir dos canteranos del Unicaja. Muy buen tío, muy afable, muy educado... Es un estupendo compañero dentro del vestuario, siempre dispuesto a hacer una cosa extra para que el grupo vaya bien. Es siempre una ayuda para los demás», asegura Lavodrama.

Lavodrama habló también sobre el tema deportivo, explicando que el nuevo pívot vrerde es más un "cuatro" que un "cinco". «Livio se parece mucho a Jeff Brooks. Son dos jugadores de similares características: buena envergadura, altura muy similar, aunque es menos explosivo que Brooks, no llega tan arriba. Livio era un proyecto de «3» para la Federación francesa. Allí lo veían como el sustituto natural en el equipo nacional para Boris Diaw o Laurent Foirest. Es decir que apostaron por él como un jugador exterior, que podía subir el balón, tirar de fuera, defender a los «treses» altos, aunque también podía jugar de ala-pívot por su capacidad para postear. Yo lo definiría como un ala-pívot tirando a alero».

Joan Plaza ha hablado hoy sobre el nuevo jugador. "Espero que nos dé aire fresco, nos oxigene, nos dé un punto de físico que nos vendrá muy bien. No es un recambio al uso de Shermadini, ya os lo dije. El mercado ahora mismo pues no daba jugadores del perfil de Gio. Y, con nuestras limitaciones económicas y de cupos, buscamos un jugador que estuviera en forma. Él ha jugado la D-League con los Spurs. Nos pidió el libro de sistemas hace ya dos días. Tiene ganas de venir. Queremos que nos ayude en el rebote. Que sea capaz de defender con anticipación, tiene buena mano y tira de fuera. No es el relevo de Gio. Corre la pista, físicamente está bien dotado. Está muy bien dotado, mucho más fuerte que cuando estaba en Francia", explicó el entrenador cajista.

Plaza explicó cómo fue ese proceso de selección. "Del grupo de jugadores que teníamos buscamos un español, un europeo, un americano... Pero no los hay. Luego había gente en China, ya parada. Algunos no estaban en forma. Vas a buscar a un jugador en forma, que conozca el baloncesto, que estaba en Francia. Nos han hablado muy bien también en lo personal. Vamos a jugar distinto. Le necesitábamos. Tendría que haberse incorporado hace una semana", dijo el coach. Y continuó: "Hay jugadores que tienen mucho talento, pero que llevan un mes parado. No podíamos traer a un jugador para ponerlo aquí en forma. Hubo jugadores que te pedían mucho más dinero. Nos han ofrecido maravillas, pero esto no es Disneylandia y no podemos hipotecar el futuro del club. Porque ese jugador puede no encajar en el futuro del equipo, porque nos pedían más años de contrato", resumió Plaza.