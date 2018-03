¿Quién es Livio Jean-Charles?

No hay nadie en Málaga que conozca más a Livio Jean-Charles que Anicet Lavodrama. El polifacético exjugador ACB, olímpico en Seúl 88, exdirector de desarrollo para la FIBA y exojeador de Cleveland fue su representante desde 2010 a 2013, cuando el histórico pívot africano trabajaba para la agencia U1st.

Lavodrama, que vive en Málaga y sigue muy vinculado al mundo del baloncesto, descubre para los lectores de La Opinión de Málaga quién es, cómo juega y cuáles son las virtudes del nuevo jugador verde, que hoy mismo llegará a la Costa del Sol para incorporarse a la disciplina cajista por espacio de los dos próximos meses, con opción por parte del club de Los Guindos a ampliarle el contrato hasta final de temporada.

Lavodrama cuenta, en primer lugar, cómo conoció a Livio Jean-Charles. «Después de dejar de jugar en 1998, en el 2000 trabajé para la FIBA en Múnich y Ginebra. Mi trabajo allí me llevó a relacionarme con varias federaciones, entre ellas la francesa, que cuenta con uno de los mejores Centros de Alto Rendimiento que hay en Europa y en el mundo. A este lugar es al que la Federación de Baloncesto de Francia lleva a los jugadores que ellos estiman que son las mejores promesas del básket francés. Yo conocí por mi trabajo en la FIBA cómo trabajaban y varios de sus jugadores. Cuando en 2007 me incorporé a la agencia de representación U1st, yo sabía muy bien qué jugadores había en este Centro de Alto Rendimiento y mis colaboradores en Francia me recomendaban jugadores para ser su agente. Gracias a eso he tenido la posibilidad de representar a jugadores de muy alto nivel: Serge Ibaka, Christian Eyenga, Rudy Gobert, Leo Westwerman... Conocí a Livio a través de toda esa cadena de circunstancias y pude representarlo durante 3 años», explica.

El exjugador del OAR de Ferrol y Forum de Valladolid, entre otros equipos, destaca la buena educación y la bondad del nuevo jugador verde. «Como persona, Livio es fantástico. Es de los mejores chavales que he conocido. En la línea de Romaric Belemene o Francis Alonso, por decir dos canteranos del Unicaja. Muy buen tío, muy afable, muy educado... Es un estupendo compañero dentro del vestuario, siempre dispuesto a hacer una cosa extra para que el grupo vaya bien. Es siempre una ayuda para los demás», asegura Lavodrama.

Desde que La Opinión de Málaga anunciara este pasado sábado la intención del Unicaja de fichar a Livio Jean-Charles, se ha hablado mucho sobre si el nuevo fichaje cajista es un «4» o un «5». Lavodrama lo tiene claro. «Livio se parece mucho a Jeff Brooks. Son dos jugadores de similares características: buena envergadura, altura muy similar, aunque es menos explosivo que Brooks, no llega tan arriba. Livio era un proyecto de «3» para la Federación francesa. Allí lo veían como el sustituto natural en el equipo nacional para Boris Diaw o Laurent Foirest. Es decir que apostaron por él como un jugador exterior, que podía subir el balón, tirar de fuera, defender a los «treses» altos, aunque también podía jugar de ala-pívot por su capacidad para postear. Yo lo definiría como un ala-pívot tirando a alero».

Lo que sí tiene claro su exrepresentante es que es un jugador de un perfil totalmente distinto a Giorgi Shermadini, jugador al que en teoría viene a suplir durante su lesión. «No es para nada un sustituto de Shermadini. La verdad es que me pareció muy extraño su fichaje porque los nombres de los que se estaba hablando como alternativas para venir no tienen nada que ver con Jean-Charles. Con Jeff Brooks y Carlos Suárez en esa posición, con Waczynski, que puede postear, e incluso con Díez, se ha fichado a un ala-pívot tirando a alero. Es un buen fichaje, pero que no tiene nada que ver con Shermadini», afirma rotundamente.

Lavodrama descubre también las bondades en el juego de Livio. «Es un jugador que no le hace falta tener el balón para producir, no es nada chupón, es buen pasador, tiene buena visión de juego, no pierde muchos balones, pero no es un 5, no puede postear. Tiene mucha envergadura. Ha mejorado su tiro porque han trabajado con él para que juegue en el perímetro, pero no es un tirador. Tiene buenos porcentajes en tiro posicional, en bloqueo y continuación... Va a tirar poco, pero si tira 7 va a meter 4 y si tira 4 va a meter 2 ó 3. Entiende muy bien el juego, se mueve muy bien sin balón, corre muy bien el campo... Uno de sus puntos más fuertes es el rebote y que puede defender jugadores en hasta tres posiciones. A los centers por su buena envergadura, aunque no sea un tío cachas. Puede defender también a los ala-pívots y seguro que también a la mayoría de los aleros altos de la Liga Endesa» afirma Anicet.

El exjugador africano tiene claro que el nuevo refuerzo cajista va a aportar cosas al equipo. «No va a molestar en el vestuario, al contrario. Llega a un equipo con muy buena gente y él es más de eso. Aportará también mucha consistencia. Es muy inteligente y jugará para el bien del equipo. Defensivamente va a ser un plus para sus compañeros. Está siempre muy pendiente de las líneas de pase, se mueve muy bien y hace muy bien los cambios defensivos».

Para finalizar, Lavodrama sentencia que Jean-Charles es un jugador muy interesante, pero que la gente debe tener claro que no es un sustituto para Shermadini. «Si se espera un pívot dominante como Shermadini no es ni la altura ni el tamaño. Es un buen fichaje, pero me ha extrañado apostar por él porque no tiene nada que ver con Shermadini. Es un muy interesante su llegada en muchos aspectos de su personalidad y porque no va a distorsionar ni molestar lo que ha sido hasta ahora la temporada. Y eso es importante», finaliza.