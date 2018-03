Plaza abre la puerta a Jean-Charles hasta final de temporada

El nuevo pívot del Unicaja, Livio Jean-Charles, tiene la puerta abierta para quedarse en el Unicaja hasta final de temporada. Se las ha abierto, de par en par, Joan Plaza, que explicó este martes al mediodía que el galo "no es el relevo de Shermadini" porque posee otras características diferente al georgiano, y que ayudará en "rebote" porque es un jugador mucho más físico que el que jugó en el Asvel.

"Espero que nos dé aire fresco, nos oxigene, nos dé un punto de físico que nos vendrá muy bien. No es un recambio al uso de Shermadini, ya os lo dije. El mercado ahora mismo pues no daba jugadores del perfil de Gio. Y, con nuestras limitaciones económicas y de cupos, buscamos un jugador que estuviera en forma. Él ha jugado la D-League con los Spurs. Nos pidió el libro de sistemas hace ya dos días. Tiene ganas de venir. Queremos que nos ayude en el rebote. Que sea capaz de defender con anticipación, tiene buena mano y tira de fuera. No es el relevo de Gio. Corre la pista, físicamente está bien dotado. Está muy bien dotado, mucho más fuerte que cuando estaba en Francia", explicó el entrenador cajista.

Plaza celebró su llegada ante los problemas físicos de James Augustine y Viny Okouo (dolores en rodilla y espalda) y explicó que vería con buenos ojos que se quedara en el equipo hasta final de temporada. "Las condiciones contractuales yo no las sé. Si el chico trabaja bien se quedará hasta final de temporada. Si Gio se recupera, él podría quedarse ocupando la plaza de otro jugador", manifestó Plaza. Y es que el contrato que ha firmado el pívot es por dos meses, prorrogable hasta final de curso. Y es que, tal y como explica hoy en La Opinión su exagente, Anicet Lavodrama, se trata de un perfil de pívot diferente a Shermadini, más un "cuatro y medio" que un pívot.

Plaza explicó cómo fue ese proceso de selección. "Del grupo de jugadores que teníamos buscamos un español, un europeo, un americano... Pero no los hay. Luego había gente en China, ya parada. Algunos no estaban en forma. Vas a buscar a un jugador en forma, que conozca el baloncesto, que estaba en Francia. Nos han hablado muy bien también en lo personal. Vamos a jugar distinto. Le necesitábamos. Tendría que haberse incorporado hace una semana", dijo el coach. Y continuó: "Hay jugadores que tienen mucho talento, pero que llevan un mes parado. No podíamos traer a un jugador para ponerlo aquí en forma. Hubo jugadores que te pedían mucho más dinero. Nos han ofrecido maravillas, pero esto no es Disneylandia y no podemos hipotecar el futuro del club. Porque ese jugador puede no encajar en el futuro del equipo, porque nos pedían más años de contrato", resumió Plaza.

Se le cuestionó si hubiese actuado de forma diferente con Dejan Musli si ahora pudiera dar marcha atrás en el tiempo. Y Plaza está convencido de que se tomó "una buena decisión" "Sí, sí. Es una decisión que se toma conjuntamente, que lo hablamos en verano. Es una decisión del verano, ya teníamos a cuatro jugadores en este puesto. Quieres que otros vayan creciendo. Era una decisión que se tomó en diciembre y el equipo ha venido mejorando sus números, no por su marcha, sino porque cada uno ha incrementado sus roles. Cada uno encaja mejor en su menester. Hay jugadores que necesitan protagonismo y él aquí no lo tenía. Es lícito y lógico que quisiera buscar otra opción. Si tienes un niño de 18 o un veterano de 35 quizá sí se conformen con los minutos que tienen... pero él no. Creo que se tomó una buena decisión, él y nosotros", zanjó Plaza.

Y es que el equipo tiene problemas en el juego interior. James Augustine continúa con problemas físicos que merman su rendimiento. "Me preocupa su estado físico. Es un coco como jugador. Es un tío muy importante dentro del engranaje del vestuario. Él venía jugando bastante menos. Su media es de 23 minutos. Juega más que en Khimki y 15 minutos más que el año pasado. Es el mejor reboteador de Europa. Y es una lástima que no pueda estar al 100 por 100 en este tramo", manifestó.

Y es que a la baja de Shermadini y los problemas físicos de Augustine también se le ha unido que Viny atraviesa también algunos problemas. "Tuvo ayer un entreno específico, pero por dolencias en espalda y rodilla no pudo entrenar. Mario (Bárbara, fisioterapeuta del equipo) me dijo que podía ayudarnos en 10 ó 15 minutos de entreno. Estos tres partidos en cinco días necesitamos a todos, también a Viny. Y que la inversión en tiempo que se hizo con él ya se vea".