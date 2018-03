Jugar contra el Barça es especial

El Unicaja arranca hoy una nueva semana triple, con dos duelos de Euroliga, ante Barcelona y Brose, y el remate del próximo domingo en el derbi andaluz ante el Real Betis Energía Plus de ACB. Un sobreesfuerzo de tres encuentros en sólo cinco días, que no llega en el mejor momento, ya que el equipo malagueño comienza a estar bastante mermado en lo físico, y se le ve muy escaso de gasolina en los finales de partido. Le ocurrió ante el Panathinaikos el viernes y el domingo, contra el Montakit Fuenlabrada, tras reaccionar en el tercer cuarto, luego no pudo mantener el cuerpo a cuerpo con un «Fuenla» batallador, bien trabajado y con un nucleo de siete jugadores de lo más apañado.

El paso de las semanas, la imposibilidad de alcanzar objetivos como el Top 8 y los partidos pasan ya factura. 51 encuentros ha jugado ya el Unicaja en apenas cinco meses y medio. Son muchos ya... El Unicaja 2016/17 jugó 61 en toda la temporada. Este estrés competitivo pilla, además, al equipo malagueño con la ilusión alicaída en Euroliga tras los últimos tropiezos. El Unicaja ha caído con Estrella Roja, CSKA Moscú y Panathinaikos. No ha ganado en el mes de marzo en la máxima competición continental. Y ese mal bagaje pasa factura y ha dejado al cuadro verde sin opciones de luchar por play off.

En realidad, los de Joan Plaza suman sólo tres victorias en los últimos nueve encuentros. Un triunfo cada tres. Poca chicha para el Unicaja. Que ahora está embarcado en un momento complejo, que debe volver a mirar hacia arriba y tiene que lograr más victorias.

El problema es que Plaza sigue teniendo problemas en su juego interior. El francés Livio Jean-Charles aterrizó ayer en Málaga, pero no puede jugar ya en Euroliga. Pasará hoy el control médico y mañana será presentado. Con Shermadini de baja un mes y medio, el juego interior se sustenta ahora en James Augustine y Viny Okouo. El americano está bastante cansado. Su rodilla está para pocos trotes, aún arrastra problemas en el soleo y ya tiene demasiados minutos en las piernas. Augustine, no lo olviden, es el jugador más utilizado por Joan Plaza este curso. La escasa confianza en Viny (tiene molestias en rodillas y espalda) y la marcha de Musli han provocado que Augustine esté con muy poca gasolina ya en el depósito.

Lo positivo del encuentro de hoy es que el rival es el FC Barcelona. Y el Barça siempre motiva. Más ahora, que Svetislav Pesic les ha insuflado un chute de optimismo con el título en Copa del Rey. El Barça de Pesic es mucho mejor en defensa y tiene mejor reparto de minutos. Ha reducido la rotación debido a su plaga de lesiones. No jugarán hoy en el Carpena ni los aleros Sanders y Adam Hanga ni los interiores Vezenkov y Kevin Seraphin. Seguro que los culés se acuerdan bien de las dos victorias que se ha apuntado el Unicaja en el Palau este curso. Y querrán venganza. Y adelantar en la clasificación en la Euroliga. Ojo con eso, porque el Unicaja ha bajado a la duodécima plaza y el Barça, que es el penúltimo, puede empatar hoy. Sería una lástima dejarse ir ahora...