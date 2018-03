Plaza: "Hemos sido capaces de anteponer nuestro deseo de ganar a nuestros dolores"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, ha valorado el triunfo de su equipo ante el FC Barcelona (95-91) y ha destacado la capacidad de sus jugadores para competir pese al cansancio acumulado. "Logicamente contentos por ganar en Euroliga, hacerlo en casa y a un rival como el Barcelona, sobre todo por las condiciones en las que llegábamos, hemos sido capaces de recuperar dos parciales en contra, no nos hemos desenchufado. Las estadísticas reflejan esfuerzo. Hemos sido mejores que ellos en rebotes y robos, hemos sido capaces de anteponer el deseo de ganar a nuestros dolores, se lo agradezco a mis jugadores. Ellos estaban tirando muy fácil de tres, debemos ser más ordenados en los bloqueos indirectos, Navarro necesita poco para armar el tiro. Nuestro deseo es competir hasta el último día y no haya posibilidad. Con esa premisa vamos a ir a Bamberg", ha dicho en rueda de prensa.

Sobre el partidazo de Dani Díez, el catalán le ha felicitado por su trabajo, aunque ha destacado la actuación global de sus jugadores. "Hay un dato que habla bien del equipo... Es cierto que Dani ha hecho un partidazo, se lo merece porque viene trabajando bien, pero hay cuatro jugadores por encima de 10. Necesitamos más de todos por la baja de Shermadini".

En todo caso, el coach verde no considera que ganar al FC Barcelona sea especial para él y le ha dado un "palo" a Dani Díez por una falta que ha cometido en los últimos segundos con cuatro puntos de ventaja. "A mí me pone ganar, da igual cómo y a quién. Aquí no hay recetas mágicas. Lo importante es que el equipo compita hasta el último momento. Cuando Dani comete una falta cuando ganas de cuatro para tiros libres de ellos, ¿qué hago, saco el Winchester (escopeta)? Firmo llegar a finales apretados, lo importante es que compitamos. Aplaudo por el esfuerzo a mis jugadores", ha recalcado.

Y ha valorado el hecho de haber ganado al conjunto azulgrana tres partidos en esta temporada. "No es fácil jugar y ganar tres veces al Barça, jugamos otra vez en un mes y va a ser muy difícil porque vendrán enrabietados. Ellos tienen bajas y nosotros también. Tienen un gran banquillo. Queremos llegar bien a partidos de ACB".

Finalmente, sobre el próximo rival en la Euroliga, el Brose, Plaza cree que va a ser muy complicado ganar en tierras alemanas. "Ellos han perdido facilmente contra Baskonia y eso es un agravante, tienen calidad y querrán hacerlo bien, no suelen cometer errores y en su casa suelen hacerlo bien. Tienen físico en el interior. Ellos hacen de su cancha un lugar complejo. Tenemos que centrarnos en ese partido. Tendremos poco entrenamiento".