El Unicaja vuelve a disfrutar ante el Barça

El Unicaja recuperó la alegría de su juego, el optimismo por un futuro mejor y dejó a un lado el cansancio y las lesiones para apuntarse una valiosa victoria ante el FC Barcelona por 95-91. El triunfo no posee, muy probablmente, ningún valor para la clasificación al Top 8. Pero sí que tiene muchos quilates de peso por cómo y ante quién fue,y por cómo llegaba el equipo malagueño al encuentro. Con un Unicaja que recuperó patrones algo olvidados, que compitió hasta el último segundo y que sufrió de lo lindo, eso sí. Pero que no se desfondó, no bajó los brazos y que quiso ganar sí o sí. Como lo hacen los grandes equipos. Pero el baloncesto fue justo y premió a los malagueños, guiados por un extraordinario Dani Díez: 21 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 27 de valoración.

La salida a pista del FC Barcelona estuvo plena de acierto, en el triple (4/4) y en el rebote. El Unicaja no se enteraba por dónde le venían los golpes y Joan Plaza tuvo que llevar a su equipo a su rincón, porque el Barça amenazaba con romper el partido: 7-19. Hubo también cambio de peones. Augustine, a pesar de su físico delicado, tuvo que entrar por Viny. El Unicaja, tras el tiempo muerto, mejoró. Llegaron triples de Waczynski y Alberto. Y el Barça comenzó a fallar de tres, con errores de Moerman y Ribas. El Unicaja cortó la sangría y se puso a cuatro puntos: 15-19. Waczynski asumió el protagonismo perdido en las últimas semanas, pero los culés seguían mandando al final del primer cuarto (19-25).

McCallum no supo llevar el ritmo que el Unicaja necesitaba y Navarro, un viejo zorro, obligó a Plaza a volver a parar el encuentro: 23-31. El base americano se fue al banco y con Alberto, el Unicaja volvió a encontrar el camino de la normalidad. Salin enchufó de tres, Augustine siguió sufriendo y Dani Díez puso a los verdes arriba: 32-31 (min.14). Pesic, con 36-34 abajo, recuperó su cinco incial (Heurtel-Koponen-Claver-Moerman-Tomic). Pero el partido ya era otro. Ni el Barça mantuvo ese acierto colosal ni tenía enfrente el mismo "cinco" del Unicaja. Dani Díez y James Augustine hacían fuerte y robusto al Unicaja. Dani, con puntos. Augustine, con trabajo. El Unicaja se iba arriba: 45-39. El espectáculo era maravilloso. El equipo se gustaba. Y la gente disfrutaba. Al descanso, el Unicaja ganaba por 49-46.

Poca renta para un Unicaja que había hecho un baloncesto estupendo en la recta final. Y el Barça castigó a los verdes a la salida del tercer cuarto. El excajista Edwin Jackson aprovechó su emparejamiento con Nedovic para anotar dos triples muy liberados. Tomic llegó a su punto 15 para poner el 53-61 (min.25). Pero de nuevo el Unicaja se metió en el partido. Otro triple de Díez abrió la veda. McCallum al fin dio muestras de vida y Brooks puso el 66-65. Era el partido de Dani, con un dos más uno alcanzó su top anotador en un partido de Euroliga (19 puntos ya). El Unicaja entró en trance y, de ir perdiendo 58-65, se marchó al final del tercer cuarto con 75-68. Un extraordinario parcial de 18-3 que puso a los cajistas en órbita, gracias al astronauta Díez.



El parcial malagueño llegó a ser de 24-3 para los verdes (82-68), roto con un tiro libre de Oriola a 7:15 del final: 82-69. Fueron minutos de maravilla de un Unicaja desmelenado que puso a bailar al Barça a su antojo. Minutos brillantes que alcanzaron los 15 puntos de renta (84-69) para los verdes. Ese culmen se rebajó después. El Barça se apuntó un parcial de 0-7 que obligó a parar el partido: 84-76. Tras el tiempo muerto, Nedovic pidió la bola y no perdonó de tres. Era aire puro, aunque Edwin Jackson, Koponen y Heurtel no permitían soñar al Carpena: 89-83, a 2:33. Nedovic perdió luego la bola y Moerman anotó a placer: 89-85.

El encuentro, ahora sí, estaba en serio peligro. El Barça permitió tiros y el Unicaja fallaba. Alberto erró de tres y Tomic puso el 89-86 a 1:33 desde el tiro libre. Augustine falló después un tiro apurado al límite de la posesión y Heurtel perdonó, como antes Tomic, un tiro libre: 89-87, a 1:01. Suárez, que había entrado por Augustine, tiró de tres. Brooks cogió el rebote. Y después fue Brooks el que erró de tres y Suárez el encargado de hacerse con el rebote. El rebote en ataque, una de las grandes armas verdes, le dio dos vidas extra. Nedovic fue al tiro libre: 91-87, a 13,7 segundos. Suárez se mostró intratable desde la pesonal y el Unicaja ganó 95-91.

