Jean-Charles: "Tony Parker me ha felicitado por fichar por el Unicaja"

Livio Jean-Charles, el último fichaje del Unicaja, fue presentado este jueves en la sala de prensa del Martín Carpena. El jugador francés, que llega al equipo de Los Guindos con un contrato de dos meses prorrogable hasta final de temporada, se mostró ilusionado con la nueva experiencia que empieza en el equipo costasoleño.

Jean-Charles se defición como jugador. "Soy un jugador polivalente que me puedo apdaptar a lo que me pidan, puedo jugar rápido, puedo defender, anotar... Soy un buen chico que puedo hacer lo que me pida el entrenador", dijo.

El nuevo jugador verde habló de cómo surgió su fichaje por el cuadro cajista. "Sabía del interés por mi agente. Sabía que era solo una opción al principio y luego me puse muy contento porque el club tomara la decisión de que fuera yo el que llegara al equipo", explicó.

El nuevo ala-pívot cajista desveló que la estrella de los San Antonio Spurs, Tony Parker, compatriota de Jean-Charles, le felicitó por su fichaje por el Unicaja. "Conozco desde hace mucho tiempo a Tony Parker. Él es el presidente del Asvel Villurbanne, equipo en el que jugué la temporada pasada. Está contento obviamente, me mandó un mensaje dándome la enhorabuena cuando supo que venía a Málaga. Estamos en constante contacto y cuando vio que el fichaje estaba cerrado me escribió para felicitarme", apuntó.

Jean-Charles solo ha tenido un entrenamiento con el equipo, aunque ya pudo hacer una pequeña radiografía de lo que ha visto. "Llevo poco tiempo, pero he visto buena química entre equipo, cuerpo técnico y todo el staff. No hay un líder claro, todos intentan aportar en la pista, veo que el equipo juega rápido y creo que puedo participar de ese juego", explicó

Jean-Charles vio este miércoles su primer partido en el Carpena, en la victoria del Unicaja en la Euroliga sobre el Barcelona. "Sabía que el equipo había ganado dos veces al Barcelona y que podíamos hacer buen partido. Tengo amigos en Barcelona y me hubiera gustado poder jugar, pero sabía que no puedo hacerlo en la Euroliga".

Por su parte, Carlos Jiménez, secretario técnico del club, valoró la llegada de Livio Jean-Charles al Unicaja. "En un primer momento viene para dos meses, con opción de mantenerlo hasta final de temporada, según vaya la lesión de Gio Shermadini. Queríamos una pieza que nos ayudara, que no trastocara el día a día del grupo y ajustándonos a las circunstancias que había lo hemos elegido a él. Estamos contentos, creemos que nos va a yudar y me consta que él está contento también con esta oportunidad. Queremos inscribirlo para este partido de Sevilla, pero en la Euroliga no puede jugar. Si viaja a Alemania con la expedición porque esperamos que se adapte lo antes posible y creemos que es necesario", apuntó Jiménez.