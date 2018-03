El Unicaja dice adiós definitivo a sus opciones en la Euroliga

Se acabó la Euroliga para el Unicaja. Ahora ya sí de forma matemática. El Unicaja perdió esta tarde de viernes en la cancha del Brose alemán, en la antepenúltima jornada de la Liga Regular, lo que le deja ya sin ninguna opción de alcanzar la octava plaza en las dos últimas jornadas que restan hasta el final de esta primera fase.

El equipo verde, en un partido en el que necesitaba ganar, no dio la talla en el primer tiempo, fue de menos a más tras el descanso y tuvo opciones hasta el esprint final, pero no fue capaz de darle la vuelta al marcador.

El Brose, que tuvo un acierto espectacular desde la línea de 3 en los primeros 20 minutos (8/14), se ayudó del mejor partido de la temporada de Ricky Hickman, con 28 puntos, para superar a un Unicaja que quiso, pero que no pudo.

Primer Cuarto

Mal arranque de partido del Unicaja. Los tiros no entran, se pierden balones y la defensa brilla por su ausencia, 16-6. Plaza cambia peones de su cinco inicial. Minutos para Suárez y Dani Díez. También aparecen Alberto y Viny. Cinco puntos seguidos de Nedovic y un par de tiros libres de Viny acercan a los cajistas, 18-13. Salin completa la rotación absoluta del 5 inicial, a 2:05 del final del cuarto, sustituyendo a "Nedo". Triple de Alberto Díaz para el 22-16. Primeros minutos para Dejan Musli. Hickman hace mucho daño. El partido llega al minuto 10 con un triple sobre la bocina del propio Hickman, que deja el marcador en 28-19.

Segundo Cuarto

El guión del partido no cambia. Los alemanes aumentan más su ventaja, Musli empieza a producir para su equipo. El Brose se va de 17, 39-22. El Unicaja está demasiado indolente, sobre todo en defensa, a pesar de que se está jugando sus (pocas) opciones de pasar a cuartos de final. Un par de triples de Waczynski y de Alberto dan aire al equipo, 39-28. Tiempo mu erto en la pista de Luca Banchi.Plaza encuentra un equipo fiable jugando sin pívot y con Alberto en la dirección. La ventaja baja a 10 puntos, 47-37. El problema es que el Brose roza los 50 puntos con más de 2 minutos por delante para el descanso.Plaza cambia de idea, vuelven McCallum y Augustine. El Brose lo aprovecha para irse 54-37. El partido llega al descanso con 55-42. Es verdad que los porcentajes de acierto del Brose en el triple son espectaculares (8/14), pero no se pueden encajar 55 puntos en 20 minutos. Nedovic, con 10 puntos y Suárez, con 9, los máximos anotadores del Unicaja al intermedio.

Tercer Cuarto

Intercambio de canastas que no beneficia al Unicaja, 62-48, tras 3 minutos de segunda parte. Triple de McCallum desde la esquina, canasta de Milosavljevic y la ventaja baja ahora de los 10 puntos. Tiempo muerto del Brose con 62-53.Minutos otra vez para Viny. McCallum anota un 2+1 y el Unicaja se pone a 7, 68-61. Hickman suma y sigue. Anota siempre que su equipo lo necesita y suma ya 25 puntos en este esprint final del tercer cuarto, tras 20 minutos sobre el parqué. El Unicaja es un quiero y no puedo. El equipo hace la goma, pero no acaba de meterle presión. Al llegar el minuto 30, 77-68. Todavía hay opciones de darle la vuelta al marcador.

Cuarto Cuarto

Viny se cuelga del aro alemán, 77-70. El Unicaja no se rinde. Nedovic anota el 80-74. El Unicaja ahora sí mete presión, con 5 minutos hasta el final del partido. Triplazo espectacular de "Nedo". 80-77, con poco más de 4 minutos. Zisis da aire a los suyos con una canasta desde la esquina. El Unicaja va a apurar sus opciones hasta el final.

Hickman acierta con tres tiros libres, tras falta de Nedovic en un intento triple del americano, 85-79. El partido se va a tiempo muerto, a 2:12 del final, con 87-81.Pérdida en ataque de los de Los Guindos. Tampoco acierta el equipo en el siguiente ataque. Menos mal que el Brose no sentencia. Triple de Nedovic a 41 segundos del final: 87-84. Alberto roba el balón? y canasta de "Nedo", 87-86. Whright acaba con las opciones del U nicaja con un triple a 13 segundos, 90-86. Al final, 93-88. Derrota y adiós a las pocas opciones que quedaban de jugar el play off de cuartos de final de la Euroliga.