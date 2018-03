Jean-Charles: "Me sentí bien, pero perdimos"

Quedaban 2:44 minutos para el final del primer acto y Joan Plaza miró a Livio Jean-Charles y le metió en pista. El pívot francés, con apenas cinco días en Málaga, estaba listo para debutar vestido con la camiseta verde. El jugador tuvo un arranque realmente esperzanador, ayudando al equipo y disputó 7:59 minutos consecutivos. Se apuntó una casta rápida, se mostró fiable desde el tiro libre y ayudó con un dos más uno. Fue un debut muy esperanzador. En la segunda parte, su partido fue más discreto. Pero no se puede pedir más para un debutante: 7 puntos en 12:50 minutos, con 2 rebotes y 5 de valoración. Con él en pista, el Unicaja ganó por 4 puntos.

La Opinión habló con el pívot francés después del partido y se mostró satisfecho por sus minutos en pista, aunque lógicamente explicó que la derrota lo empaña todo. "Me sentí bien, estoy contento con mi trabajo. Pude ayudar a los chicos, que es lo más importante. Es una competición rápida, diferente. Fue un buen partido, un derbi siempre es difícil para todos, pero no puedo estar contento porque perdimos", señaló Jean-Charles a este periódico a la conclusión del choque ante el Real Betis Energía Plus, con derrota malagueña.

También se le cuestionó a Joan Plaza por los minutos del jugador francés. "Ha aterrizado y con un entreno de 35 minutos nos ha podido ayudar. No esperaba mucho más de él. Ha de entender que el juego que se hace aquí es distinto al que se hace en la D-League hasta ahora", comentó Plaza, escueto en palabras.

El pívot ha firmado un contrato por dos meses prorrogable hasta final de curso y sólo podrá jugar en la ACB. En su primera participación vestido de verde, Jean-Charles estuvo muy participativo. Peleó con Golubovic, al que sacó de la zona, y Anosike, con el que tuvo más problemas. Demostró que puede ayudar, que es rápido, que sabe correr y que tiene buena mano.