Plaza: "Vamos a competir por el Top 4 de la ACB"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, explicó a este periódico tras acabar con derrota el partido que el club malagueño perdió Sevilla que el equipo abusó "del tiro de tres" y que lamenta haber bajado el "nivel defensivo" en los últimos partidos. "Estamos jugando a intercambiar canastas, defendiendo muy mal los últimos días. Nos lleva a depender del ataque. Somos la mejor defensa de la Liga y los rivales nos están anotando 90 puntos y requeire un sobreexceso ofensivo que no nos permite ganar los partidos. Creo que esa es la parte más importante", destacó el técnico.

Plaza lamentó que el equipo esté "blando" y haya dejado de defender a su nivel. "Hemos permitido 22 puntos de contraataque a Sevilla. Y nuestra respuesta a esto es tardía. Y luego ha sido buscar solamente tiros exteriores. Nos falta Shermadini y es cierto que nos da equilibrio. Tomamos 57 tiros del perímetro y 41 tiros de tres, que son demasiados. Creo que ha habido excesivos tiros de tres y no dominamos el rebote. Ellos cogen más rebotes y esas diferencias junto con el exceso de tiros de tres y nuestro bajo nivel defenviso han hecho que ocurran cosas como éstas. Hemos defendido mal", reiteró Plaza.

Al entrenador no le gustó que le preguntaran si esta derrota escuece más por ser un derbi andaluz, y más tras su pasado en Sevilla. "Esas cosas me parecen muy provincianas", dijo. Y también habló sobre una polémica que se dio en Sevilla esta semana, con el retraso del partido al domingo por la tarde en vez de jugarse al mediodía, cortando el Domingo de Ramos. "O que se especule con que yo he retrasado la hora del partido. No me duele perder con Sevilla. Me duele perder", dijo. "A mí eso no me afecta, me duele, porque la gente de Málaga le quiere ganar a la gente de Sevilla. Y me duele que la gente que venga en autocar se vaya triste. Me duele perder por hacer las cosas mal. No puede ser que haya gente quediga que yo soy responsable de que se juegue por la tarde", reiteró.

Las dos últimas derrotas del Unicaja en ACB (ante el Fuenlabrada y el Real Betis) le hace perder comba con los equipos punteros de play off, y su objetivo de quedar por delante de Valencia para obtener la Licencia B que pone en juego la ACB. "Que hemos de sufrir está claro. Vamos a competir por estar en el Top 4. Con quien sea que esté arriba. Si eso no se da, la segunda premisa es asegurar el play off y ahí debemos batallar llegado el caso", dijo.

Ahora el Unicaja afronta una semana con partido de Euroliga, el Viernes Santo, en el que ya no se juega nada. "Vamos a seguir jugando cada partido como si fuera el último. Y si acaso debemos de limitar alguna participación. Tenemos un nivel de profesionalidad que nos exige jugar con Olympiacos a muerte", finalizó.