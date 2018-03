"Queremos pelear por ser cabezas de serie, pero hemos dado un paso atrás"

Cuando más quemaba el balón en Sevilla, con el Real Betis ganando, el malagueño enchufó tres triples consecutivos que dejaron al equipo cajista por delante en San Pablo. Sus tres meritorias acciones no sirvieron para ganar y por eso el jugador verde confiesa: «Cambiaría esos tres triples por la victoria final»

El Unicaja no pudo con el Real Betis Energía Plus este Domingo de Ramos. El equipo planteó un partido a meter más puntos que el rival y, a la hora de la verdad, le faltó puntería y fondo físico. Sevilla tuvo más hambre. Y el equipo verde se volvió a Málaga con otra derrota en la Liga Endesa, donde ha perdido fuelle y ha bajado a la séptima plaza. Alberto Díaz volvió a dar la cara y fue el autor de tres triples en los tres últimos minutos que le dieron vida al Unicaja. Sus compañeros no supieron recoger el guante.

¡Alberto, Vaya rabia!: meter tres triples en momentos tan importantes y que no sirvieran para nada...

Sí... nos ha faltado ese puntito de intensidad. Ese medio segundo para llegar antes a los sitios, en las defensas. Ellos son un equipo que tienen muchísimo talento y que están con el agua al cuello y que tenían que ganar sí o sí.

¿En qué momento ha decidido jugarse esos triples?

Ha sido un momento en el que me he visto con confianza. Te entra el primero y ves que también te entra el segundo. Y te dices que ya los que tires te van a entrar también. Y bueno, pues tuve el tercero y también entró. He tenido mucho acierto en ese momento, pero hubiese cambiado no meter los tres triples por el triunfo del equipo.

El equipo lanzó 41 triples ante el Real Betis. Es su récord histórico. Jamás había lanzado tantos triples en un partido.

Hemos abusado del tiro de tres y no hemos sabido leer el partido. Yo no he jugado bien el pick and roll, no he leído bien las continuaciones y hemos abusado del tiro de tres y del lanzamiento exterior. Y es algo en lo que tenemos que mejorar.

El Unicaja es un equipo que destaca por su defensa. Además de encajar 89 puntos, en los dos últimos ataques dio muchas facilidades. Sevilla anotó muy cómodo en esas dos acciones.

Yo creo que nos ha faltado frescura. Como te decía antes, ese medio segundo para llegar antes, para decidir en los momentos clave. Ellos han leído bien y nosotros hemos tenido fallos. Pero no quiero decir que es sólo culpa del cansancio. Es culpa de todo. Es una mezcla, un cúmulo de cosas. Ojalá supiese el porqué. Por qué hemos tenido esos fallos. Lo cierto es que nos han condenado al final.

¿Cómo estaba el equipo tras la derrota?

Está jodido. Está jodido porque creo que hemos hecho un esfuerzo bastante importante estos días y no ha tenido el resultado esperado. Pero esto sigue. Y nosotros tenemos que seguir peleando e intentar seguir escalando posiciones en los siguientes partidos.

Es un paso atrás en la ACB, unido también a la derrota de Fuenlabrada, y sabiendo que hay rivales directos que han perdido.

Sí, y estamos dolidos por eso, porque queríamos estar ahí arriba, peleando por ser cabeza de serie, y hemos dado un paso atrás. Pero ahora más que nunca hay que seguir juntos y no rendirse. Y más que nunca hay que seguir creyendo en que podemos conseguirlo.

Había unos 100 malagueños en la grada, una pena no haberles podido dedicarles el triunfo.

Sí, claro. Han hecho un esfuerzo, y más en una jornada como era un Domingo de Ramos, que es muy especial en Málaga. Y han hecho un esfuerzo por venir a vernos. Y también nos hemos marchado un poco cabizbajos por eso, porque no les hemos podido dedicar la victoria. Y por eso me gustaría agradecerles el esfuerzo que han hecho al venir aquí.

El equipo se ha quedado sin opciones ya por el Top 8. ¿Cambia algo la preparación de los partidos?

Queremos terminar bien la Euroliga. No sería justo ahora dejarnos ir, cuando hemos competido bien durante todo el año. Por eso ahora debemos pensar en el Olympiacos, y no queremos descuidarnos.

Debutó Livio Jean-Charles. ¿Qué primera impresión le ha dejado?

Nos puede ayudar, claro. Con físico, con buenas manos... Nos va a aportar físico. Él tiene una adaptación rápida y creo que ha demostrado en Sevilla muy buen nivel para ser una Liga que él desconoce y su primer partido.