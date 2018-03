Málaga, capital del básket español

Cuando en las fechas previas de Semana Santa salieron las listas de selecciones inferiores de la Federación que se iban a concentrar empezaron a salir nombres de jugadores de la cantera del Unicaja. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia que tiene el club dentro del baloncesto nacional (y como consecuencia mundial pues España es N°2 del ranking FIBA). Y no sólo son José Luis Ibáñez y Jesús Carralero con la U18; Pablo Sánchez, Javi Rodríguez y Jefri Isima Godpower con la U16; Rubén Domínguez, Iván Ruiz y Pablo León con la U15. A estos jugadores hay que sumar a Ignacio Rosa, Lucas Muñoz, Alessandro Scariolo, Ismael Tamba, Roberto Merino, Morgan Stilma (que no es seleccionable), Golden Dike (criado en Los Guindos enrolado en el Real Madrid) y bastantes proyectos mas que andan por la avenida Gregorio Diego 44 a diario. Si a estos jugadores les sumamos los entrenadores como Ángel Cañete, Paco Aurioles, Chiki Gil o Manolo Bazán, que actualmente entrenan en el club y aportan sus conocimientos en la formación de jugadores (tanto al club como a la Federación), y otros con vinculación hacia el club como Sergio Scariolo y un servidor, sólo puedo decir que Málaga es la capital actual del baloncesto español.

Una cosa está clara, el futuro del club está asegurado. Las cosas siempre se pueden hacer mejor pero al menos, el posicionamiento de la ciudad dentro del panorama baloncestístico está fuera de dudas. Ningún club de ACB ha aportado tantos jugadores a los equipos nacionales estas fechas como el malagueño. Sobre qué hacer en un futuro con estos talentos creo que deberemos hablar en el futuro. ¿Por qué no pensar en Málaga como la Belgrado del siglo XXI? Lo tiene todo: instalaciones, talento, un club de Euroliga, un súper espónsor y una afición que llena el Carpena y le encanta el basket.



Unicaja - Olympiacos

Qué mejor momento para recibir la visita del campeón griego que esta semana de Pasión. Ya clasificados para los play off, en teoría es un partido importante para ellos en la búsqueda del factor cancha, pero creo que, si bien lo intentarán, no les irá la vida en ello. Les queda lo mas importante del año y si tienen que dar descanso a sus jugadores importantes así lo harán. Vienen con las bajas de Printezis y Papanikolaou, que son sus jugadores más valorados de la temporada aunque con la plantilla que tienen no le daría demasiada importancia a este hecho. Tienen el peor porcentaje de tiro de tres de la Euroliga, la segunda mejor defensa, ¿cómo explicar su altísima clasificación? Sin duda, hay dos razones:

1. Sin Spanoulis a principio de temporada hicieron un récord de 8-2. Desde que éste se recuperó de su lesión el balance es de 11-7. No tienen dependencia de uno de los cinco mejores jugadores de la Liga. Es más, no le echan de menos cuando no está con ellos.

2. Tienen a un entrenador que pese a la altísima presión de jugar en Atenas y la obligatoriedad de llegar a la Final 4 ha conseguido crear un estilo de juego sólo válido para valientes. Aquí no hay estrellas, el que no defiende no juega y ese valor les da títulos y buenos resultados.



El Olympiacos

Afrontar un partido que, a priori, no tiene trascendencia tiene peligro. Pero el Unicaja tiene muchas motivaciones para ello:

1. Último partido en casa en la Euroliga de este año. El equipo ha luchado hasta el final por entrar en el Top 8 pero se ha desinflado con los problemas físicos de sus jugadores importantes. Una victoria ante un equipo que tiene visos de Final 4 sería un buen broche para esta primera participación en la Euroliga del futuro.

2. Perder en Liga contra el Betis siempre hace daño. El grupo querrá enseñarles a sus aficionados que fue un tropiezo fuera del guión y que están preparados para el tramo final de esta temporada.

3. La afición sabe quién viene a jugar. A pesar de ser Viernes Santo, la hora es muy buena para llenar el pabellón ante la visita de un grande de Europa.

Poco más que decir: objetivo llenar el Palacio, disfrutar de la Semana Santa y sumar una victoria.

*Chus Lázaro es exjugador del Unicaja / Entrenador de baloncesto