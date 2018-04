Mucho más que un partido

Plaza, sin lesionados - Llull aún no está recuperado, Campazzo es duda y Ayón está dado de baja en ACB

El Unicaja juega esta tarde ante el Real Madrid, líder destacadísimo de la ACB, algo más que un partido. El equipo malagueño no puede permitirse ni un solo tropiezo más en el Martín Carpena para hacer realidad su objetivo de finalizar en el Top 4 la Fase Regular de la Liga Endesa y tener el factor pista en el play off de cuartos de final. Un reto que al Unicaja se le ha complicado tras sus dos últimas e inesperadas derrotas ligueras ante el Montakit Fuenlabrada y en la pista del Real Betis Energía Plus. El equipo ha cortado su excelente racha liguera y se ha distanciado de los puestos «calientes» de la tabla.

Los de Joan Plaza, con un récord de 14 triunfos y 10 derrotas, han bajado a la séptima posición, y tienen a dos triunfos ya al Valencia Básket. Y a uno al propio ´Fuenla´ o al Herbalife Gran Canaria. Un varapalo que urge solventar cuanto antes, aunque para ello haya que ganar al mismísimo Real Madrid.

El Unicaja rompió este Viernes Santo por la tarde su mala racha al derrotar en la prórroga, y con una canasta ganadora de James Augustine a 2,5 segundos del final, al Olympiacos. Era importante ganar al subcampeón de Europa para rearmarse de moral tras los últimos tropiezos. Y lo hizo el Unicaja, además, forzando el tiempo extra y ganando un partido apretado, su verdadero Vía Crucis en este curso.

Debe recuperar el Unicaja las buenas sensaciones y, especialmente, su actitud defensiva. Sin trabajo atrás, este Unicaja es ganable. Que se lo pregunten al Real Betis. Los malagueños, si quieren tener opciones frente al Real Madrid, deben ser muy intensos, no dar concesiones, dominar el rebote y tratar de bloquear las vías de anotación del Madrid, que son muchas.

El Unicaja ya conoce el camino. El Real Madrid ya hincó la rodilla en el Martín Carpena esta misma temporada, donde cayó en enero en la Euroliga por 80-75. Y en los cuartos de final de la Copa del Rey tuvo a los blancos contra las cuerdas durante 38 minutos, hasta que llegó la habitual desconexión verde en los finales apretados de los partidos.

Joan Plaza tendrá una bonita batalla hoy con Pablo Laso. El entrenador del Unicaja, tras declarar públicamene su afán por entrenar en el futuro al FC Barcelona, vuelve a medirse a su exequipo, banquillo en el que estuvo tres años. Los dos técnicos han sido protagonistas de los cuatro últimos títulos de Liga Endesa conseguidos por el Madrid (2007 con Joan Plaza y 2013, 2015 y 2016 con Pablo Laso). Hasta el momento, los dos se han medido en 27 ocasiones y los resultados arrojan varios datos muy destacables. El resultado es de 21-6 favorable a Laso. Por cierto que en el banquillo blanco volverá a sentarse un viejo conocido y muy querido del Unicaja, Chus Mateo. El técnico ayudante de Laso fue entrenador del equipo malagueño, y desde hace ya tiempo prosigue su carrera en el club blanco. Málaga sigue estando en su corazón. De hecho, tiene un campus veraniego en Novaschool.

Plaza podrá contar hoy con Livio Jean-Charles, el recambio de Gio Shermadini. El francés ya debutó en Sevilla dejando varios destellos interesantes. Su ayuda hoy ante el imponente juego interior blanco será muy importante, aunque no esté delante el mexicano Gustavo Ayón. El pívot, a pesar de sus problemas en el tobillo, pudo jugar cinco minutos ante el Estrella Roja en el partido del Madrid de Euroliga, pero está dado de baja en ACB. Jeffery Taylor, que se perdió el último partido liguero por un pinchazo en el muslo, también jugará. El base argentino Facundo Campazzo, por una sobrecarga en la rodilla que le ha impedido entrenarse toda la semana, es seria duda. No jugó en Belgrado. Su ausencia dará más protagonismo a Luka Doncic.

La estrella eslovena sigue brillando con luz propia tras haber sido baja los últimos encuentros. Su madre ya ha dicho en su país que se inscribirá para el draft de la NBA este verano y sigue estando en el centro de los focos.

Lo «único» positivo que tiene la visita del equipo blanco es que el Real Madrid va tan sobrado en Liga, que puede que esté más pendiente de lo que suceda la próxima semana en Euroliga, donde es cuarto y quiere tener factor pista en el Top 8. El equipo blanco viajó directo desde Belgrado hasta Málaga, tras firmar una importante victoria para ellos en Euroliga. En la ACB, con un sensacional balance de 21-3, tiene cuatro triunfos más que sus perseguidores. Sus dos únicas derrotas a domicilio llegaron en sus visitas al Barcelona y Andorra. Que la tercera sea en Málaga.