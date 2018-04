Plaza: "Hay que mirar hacia adelante"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, destacó el buen papel de su equipo en el duelo "ante un rival que sólo ha perdido tres veces en toda la Liga", después de haber llegado a la última posesión con opciones de victoria. "Cuando pierdes nunca estás satisfecho, pero competimos y con una diferencia tan corta hay que mirar hacia adelante y seguir compitiendo", alegó.

Remarcó la falta de dureza en el rebote defensivo que por momentos mostraron sus pupilos, "lo que permitió que ellos hicieran más puntos de lo que en principio tenían que hacer". También tuvo palabras duras contra el arbitraje, aunque no quiso hacerlas propias en el sentido de haber influido en el resultado final: "Si hemos ganado o perdido por esto, nunca me lo oirás decir".

"Hemos visto que había avisos a un banquillo a otro no. Pero estoy muy orgulloso de pertenecer a un equipo que no se queja cada semana", relató acerca de la forma de proceder de otros clubes que tienen por costrumbre lamentarse siempre de las decisiones de "quienes tienen que impartir justicia". No obstante hay estadísticas en esta ocasión que para Plaza son esclarecedoras: "Somos el equipo que menos falta comete en la Liga y si esta vez el rival comete las mismas que tú es que algo no cuadra", expresó.

El técnico aseguró asimismo que en la recta final del choque el Real Madrid aumentó su agresividad y ahí al Unicaja le costó más, hasta cerrar un porcentaje "que no ha sido el mejor a nivel general". Alegó que esos pequeños detalles son los que determinan el resultado cuando las diferencias son pequeñas. Finalizó con que el conjunto verde fue tan intenso como su rival, porque de hecho se decidió el duelo por una canasta.