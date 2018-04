Trío de históricos en el Carpena

El unicaja recibió este domingo en el Martín Carpena a tres jugadores históricos: Jorge Garbajosa, Pepe Sánchez y Sergei Babkov. El club sólo fue consciente de la presencia de Garbajosa, por lo que le quiso rendir un homenaje en el descanso del partido. Campeón de Copa 2005 y de Liga ACB 2006, se le entregó una camiseta conmemorativa del 40 aniversario del club en los prolegómenos del encuentro.

Al choque no sólo asistió el actual presidente de la Federación Española de Baloncesto, también lo hicieron dos jugadoers clave de dos épocas diferentes. El mágico Pepe Sánchez estará siempre en el recuerdo de la "marea verde" porque él fue quien anotó ese triple en el tercer partido del play off por la Final Four ante el FC Barcelona. Pepe, todo carácter y talento, estuvo en Málaga de 2004 a 2007, y se puso la camiseta verde en 176 ocasiones. Ha sido uno de los jugadores con más calidad que ha pasado por Málaga.

Ahora está en Europa durante unas semanas. Pepe lleva tres días en Málaga y avisó a última hora de que iba a acudir al encuentro, por eso no se le ha realizado ningún tipo de homenaje. Aunque no hubiese estado de más que el videomarcador le hubiese puesto en pantalla para que el Carpena se hubiese puesto en pie para rendirle también tributo, como se hizo con Garbajosa. Pepe preside el Bahía Basket, club de su Bahía Blanca natal, y también está inmerso en la creación de una gran escuela de baloncesto. De Málaga iba a Múnich, y hacía una gira por Europa.

También estuvo presente el ruso Sergei Babkov. El killer de aquel Unicaja que comenzó a firmar gestas ha estado en la Costa del Sol en otras ocasiones en los últimos años. Babkov jugó en Málaga de 1994 a 1999, un total de 213 encuentros, en los que se ganó el cariño para siempre de la afición verde.