Plaza: "No sé qué va a pasar con mi futuro"

Joan Plaza confesó este miércoles que desconoce dónde entrenará la próxima temporada ya que no tiene oferta del Unicaja "ni de otro club", aunque confesó que ya habla con Carlos Jiménez, con quien ha "mejorado la comunicación" sobre nombres de futuro porque quiere "darlo todo hasta el final". "No he sabido nada. Sigo haciendo mi trabajo al cien por cien. Si lo quieren o lo creen. Ya está. Yo procuro centrarme en lo mío. ¿Que inevitablemente miras la vista y ves el muro y te dices qué será de mí el año que viene?... Voy a acabar mi etapa aquí al cien por cien, dejando al equipo lo más alto. No he tenido ninguna notificación. Que cada uno haga lo que crea. Tampoco de otro club", explicó el técnico del equipo malagueño.

El mercado de entrenadores siempre comienza a "moverse" en mayo o junio, como confesó el propio entrenador. "En general las cosas, cuando has de ir a algún lado se maneja en Final Four o play off. Cuando has de renovar se acelera antes. Pero insisto que tengo la mirada puesta en mi trabajo y si lo supiera, para bien o para mal, te ayudaría. Ahora lo que quiero es pelear para quedar lo más arriba en play off y lo que deseo es pensar en alguna locura en la ACB. Soy humano, tengo piel y cabeza, y miras y no sabes qué va a pasar con el futuro", confesó el preparador catalán.

Plaza admitió esta pasada semana en la TV3 de Cataluña que le "gustaría" entrenar al FC Barcelona en un futuro y que "estar ya en las quinielas sería una barbaridad", algo que no ha gustado nada en el seno de Unicaja. Sobre su continuidad en el Unicaja, donde acumula ya cinco temporadas, explicó que no tiene "ningún pálpito". "La gente que me rodea en el club me dicen lo que ha sucedido con otros entrenadores, no sé cuál será mi batalla. Yo soy mejor entrenador que hace cinco años, hubo una señas muy definidas y hay que ver si quieren seguir conmigo. Con mis defectos, cada vez tratando de ser más perfecto. No soy una persona de sensaciones. No quiero pensar ni en negativo ni en positivo. Se ha visto en cinco años cómo soy. O gusta o no gusta. Si quiere otro perfil... Que sea más fuerte, menos fuerte. Que garantice más éxito. Estoy satisfecho de las cosas que se pidieron hace cinco años. No sé adivinar. Ya declaré lo que declaré en su día, que sea lo que tenga que ser. Iré al cien por cien", explicó el técnico.

Se le cuestionó a Plaza si ya ha tenido conversaciones con la secretaría técnica sobre nombres de futuro y renovaciones de contrato dentro de la actual plantilla, y confesó que sí. "Con Carlos he ido mejorando la comunicación y hemos hablado de muchos jugadores. De todo (futuro y renovaciones). He opinado sobre cambios para el año que viene, jugadores que han de seguir el año que viene. He aconsejado relevos. Si me tengo que ir, me habré ido de aquí dándolo todo", finalizó el técnico verde.