Nedovic bate su récord de puntos en la Euroliga: 31

Nemanja Nedovic estableció ante el Fenerbahce turco, contra el que el Unicaja cerró su participación en la Euroliga con triunfo por 91-99, su récord anotador en la máxima competición europea. Nedovic anotó 31 puntos, su tope en Euroliga. El serbio jugó 29:36 minutos y convirtió 6/8 en tiros de dos, 2/10 en triples y 13/13 en tiros libres, para llegar a 36 de valoración.



El jugador serbio disputó un verdadero partidazo y controló siempre la situación. Su irrupción en el segundo cuarto, con 9 puntos en cuatro minutos, permitió que el Unicaja marcarse la máxima: 18 puntos arriba (20-38). El equipo bajó sus presstaciones con él en el banquillo. Acabó el tercer cuarto con 16 puntos y entre el último parcial y la prórroga llegó a los 31 puntos.



Nemanja Nedovic, el héroe del Unicaja en el partido, con 31 puntos y 36 de valoración, explicó que se sentía "bien". "Nuestro primer partido en la Euroliga fue contra ellos y los vencimos, y volvimos a ganar en nuestro último partido. Es una gran manera de finalizar nuestra temporada en la Euroliga, pero queríamos clasificar para los play off. Tenemos muchos partidos que hemos perdido por uno o dos puntos, y es una pena. Creo que tenemos un gran potencial y deberíamos haber estado en los play off", comentó el serbio.



Nedovic fue cuestionado por su futuro personal, ya que se le empieza a vincular a diversos equipos. "Es demasiado pronto todavía para hablar de la próxima temporada porque todavía tenemos dos meses muy importantes Me quedé en la Liga ACB, así que estoy realmente concentrado en eso ahora. Lo veremos en el futuro", explicó "Nedo".