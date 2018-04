El Carpena registra una media en Euroliga de 7.272 aficionados

El empuje de la Euroliga se ha notado en todos los sentidos en el Unicaja. También en el aforo del Martín Carpena. El club pasó momentos de desesperación hace un lustro, cuando todavía jugaba la «otra» Euroliga, pero había un desencanto evidente entre los aficionados por la mala dinámica del club, que llegó a no disputar dos play off de la Liga Endesa. Sólo hay que recordar que en la temporada 2012/13 sólo acudieron al Carpena un promedio de 5.870 espectadores. No son los 3.000 que dijo Joan Plaza en su entrevista a TV3, donde manifestó su ilusión por fichar por el Barça en un futuro, pero sí que eran cifras realmente preocupantes.

El regreso a la máxima competición y a su nuevo modelo ha sido todo un empuje en este sentido. La media de ocupación del Palacio de los Deportes en estos 15 encuentros ha sido de 7.272 espectadores. Por el Carpena han desfilado 109.080 personas en estos seis meses, en los que el Unicaja se ha medido a los mejores del Viejo Continente. Son datos realmente positivos, especialmente si se miran con perspectiva.

En el curso 2013/14 acudieron en toda la temporada, incluida la ACB, un total de 6.272 espectadores de media. Y en la temporada 2014/15 la cifra subió hasta los 7.141. Ahora, sólo en Euroliga, han sido 7.272. Hay que recordar que a la afición del Unicaja, tradicionalmente, siempre le ha costado mucho más ir al Palacio los jueves o viernes que durante los fines de semana, con la Liga Endesa. Por esto este dato es realmente positivo, con un pico en el partido ante el Real Madrid, con 10.292 espectadores. El encuentro en el que acudió menos gente fue, curiosamente, el último ante el Olympiacos, en pleno Viernes Santo y ya sin nada en juego, con 5.741 sillas ocupadas.

Lo que no deja de ser curioso es que han acudido menos espectadores que abonados tiene el club. El club ha llegado esta temporada a los 8.000 abonados, una cifra espectacular, pero la media de ocupación ha sido de 7.272.