Plaza: "No me da miedo ningún rival en el play off"

Plaza: "No me da miedo ningún rival en el play off" ACBMedia

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, ha asegurado tras el triunfo de su equipo ante el Iberostar Tenerife (72-62), que aún tiene margen de mejora para llegar en óptimas condiciones al play off, aunque no le preocupa si no alcanza el Top 4 para ser cabeza de serie porque "no le tiene miedo a ningún rival". "Como habéis visto Livio Jean-Charles está aterrizando y esperamos que nos pueda ayudar, también recuperar al señor Shermadini. Nedovic está en un estado de forma muy bueno y ha cometido dos faltas por intentar defender fuerte, se lo agradezco. Creo que podemos afinar para llegar muy bien a los play off. Si llegamos para el top 4, perfecto, sino no me da miedo jugar con cualquiera", ha dicho en rueda de prensa.

Además, ha valorado el triunfo ante el Tenerife. "Más alla de estar contentos por el resultado, que es colateral, era importante hacerlo por la dinámica de los últimos partidos. Nos hemos puesto el mono de trabajo, hemos vuelto a nuestros hábitos defensivos, hemos salido tensos, hemos demostrado que eramos una de las mejores defensas, hemos tenido un mal segundo cuarto por muchos errores nuestros que ha hecho que defendamos peor. Nunca un equipo puede defender en función de su ataque, nunca. Recuerdo dos tiros de tres muy cómodos, pero no hemos dado el nivel en defensa, no hemos estado rigurosos.Después todos han colaborado, hemos cogido muchos rebotes, hay una serie de ítems que capto, después de haber jugado después de tres días, la manera de enfocar el partido. Sabíamos lo que es Kostas, Ponitka... Me ha gustado ver el traje de faena, nos hemos merecido la victoria".

Sobre romper la racha de tres derrotas en ACB, Plaza ha asegurado que se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. "Desde los que trabajamos en pistas las rachas las vendemos como queremos. Hemos perdido tres partidos, algunos de una forma muy ajustada, contra equipos que juegan muy bien contra nosotros, de venir de jugar tres partidos en una semana... No somos de excusas y no hacemos bandera. Si quieres ver el vaso medio vacío lo ves porque has perdido contra Fuenlabrada o Betis. No somos máquinas, el equipo quiere centrarse en la ACB pero despedirse bien de la Euroliga y dejando la imagen del club y de la ciudad muy alta".

Y ha incidido en la importancia que tenía el partido contra el cuadro canario. "En el vestuario antes del Fenerbahce les dije que el partido importante era el domingo, hemos trabajado toda la semana pensando en Tenerife, ahora que solo tenemos la ACB el nivel de concentración siempre está, aunque a veces la ansiedad te puede. Somos humanos, dentro del disgusto de las últimas derrotas son consecuencia de muchos partidos, aunque no hay excusas".

En todo caso, Plaza asegura que preferiría seguir jugando tres partidos por semana y le saca una lectura positiva de cara al partido del miércoles contra el Obradoiro. "Queremos jugar Euroliga, bienvenido sea ese problema los próximos 10 años. El hecho de haber jugado tantos partidos ojalá nos ayude el miércoles y el Obradoiro lo sufra, que no está acostumbrado. Tenemos que ir recuperando, pero ojalá pudieramos estar jugando en dos semanas el play off de la Euroliga".