Oportunidad para seguir creciendo

Los gallegos, en horas bajas, acumulan tres derrotas seguidas en la Liga ACB.

Se acabó la Euroliga... pero no los partidos entre semana para el Unicaja. La Liga Endesa aprovecha el parón europeo de estos días en la máxima competición continental para acelerar camino del final de la Fase Regular con una jornada liguera que lleva al equipo cajista esta noche hasta Santiago de Compostela pare medir fuerzas contra el Monbus Obradoiro (20:30 horas).

Nunca ha sido la pista gallega territorio fácil para nadie. No va a ser distinto hoy. Pero sí es verdad que el calendario parece hacer esta jornada un pequeño guiño a los verdes visitando a un equipo gallego que acumula tres derrotas seguidas y que tiene la temporada hecha. Para bien y para mal. Y es que los de Moncho Fernández se han quedado en tierra de nadie a 8 jornadas del final de la Liga Regular. El «Obra» está cuatro victorias por encima del descenso y a cuatro de la zona del play off. En otras palabras, que ni tiene peligro de caer a la LEB ni va a jugar las eliminatorias por el título. Una situación cómoda, sin presión y sin mayor aliciente para ellos que simplemente competir, algo que el Unicaja debe saber manejar esta noche en beneficio propio en la caldera del Fontes do Sar.

Porque para los verdes sí que hay mucho en juego. La carambola de resultados positivos del pasado fin de semana les ha colocado quintos en la tabla, pero empatados con el sexto, el séptimo y el octavo. O sea, que necesita seguir sumando victorias para mantenerse en esa zona alta e incluso soñar con subir al menos un peldaño más, lo que le daría ventaja de pista en la eliminatoria de cuartos de final por el titulo.

Plaza cuenta hoy con toda su plantilla a excepción del lesionado de larga duración, Giorgi Shermadini. El técnico catalán «socializó» los minutos de su plantilla el pasado domingo, en la victoria ante el Iberostar, pensando en que la batalla de hoy exigirá un buen esfuerzo a los suyos. El buen momento de Alberto Díaz y, sobre todo, de Nemanja Nedovic, invita a pensar en que la victoria pueda viajar de vuelta a Málaga, antes de jugarse los dos próximos fines de semana ante el Barcelona (en el Carpena) y el Valencia Basket (en la Fonteta) casi todas su opciones de acabar la Liga Regular entre los cuatro primeros.

Waczynski vuelve a "casa"

Será un partido muy especial para el polaco Adam Waczynski, que llegó hace un par de veranos a Málaga procedente del propio Obradoiro, después de firmar una campaña sobresaliente, pero que tuvo un final infeliz por una lesión que incluso casi le cuesta el propio fichaje por el cuadro verde, apalabrado meses antes de que acabara aquella temporada.

Entre las posibles claves para esta noche, una parece muy evidente: hacer una buena defensa. El Unicaja recuperó ante el Iberostar su buena actitud atrás, perdida en los partidos anteriores en los que recibió demasiados puntos. Para ganar al Obradoiro habrá que remangarse y agachar el culo los 40 minutos. La diferencia de talento ofensivo entre unos y otros no admite debate, pero sin defensa no suele haber «paraíso». Avisado está el equipo después de recibir 91 del Barcelona, 93 del Brose, 89 del Real Betis, 85 del Olympiacos...

En el rival es duda el malagueño Pepe Pozas. El base criado en las canteras del CB El Palo y de Los Guindos es un jugador clave en los esquemas de Moncho Fernández. Su experiencia, su visión de juego y su calidad le hacen un jugador determinante para el «Obra». Pepe sufre una contusión en la zona del sacro, lesión que se produjo en el partido del domingo que enfrentó a su equipo con el Real Madrid, tras un encontronazo con el mexicano Gustavo Ayón. El costasoleño es duda, aunque en el club gallego confían en que pueda estar listo para ayudar a los suyos.

Los números tampoco son negativos para los intereses de los verdes. Ambos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones en Santiago de Compostela en la Liga Endesa con cuatro victorias para cada uno, aunque el Unicaja venció las dos últimas veces que viajó a la capital gallega por 70-78 y 64-77. El triunfo más reciente de los de casa es en 2015, por 78-66.